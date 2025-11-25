Reuters: соучредитель ЛУКОЙЛа Леонид Федун продал свою долю в компании

Один из основателей российского ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH) Леонид Федун продал свою долю в компании стоимостью около $7 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Сколько именно предпринимателю удалось выручить за принадлежащие ему акции, неизвестно.

По словам собеседников Reuters, господин Федун продал свой пакет акций, составлявший около 10% капитала компании, в начале 2025 года. В последние годы предприниматель постепенно сокращал свое участие в бизнесе, отмечает агентство. В 2022 году он покинул пост вице-президента ЛУКОЙЛа, а также продал свою долю в футбольном клубе «Спартак», который долгое время спонсировался компанией.

США ввели санкции в отношении ЛУКОЙЛа, «Роснефти» и их дочерних структур 22 октября, сделки с компаниями можно было завершить до 21 ноября. Всем, кто будет закупать российскую нефть после 21 ноября, грозят вторичные ограничения, сообщали в американском Минфине. При этом, по информации Bloomberg, исключение сделали для венгерской MOL, управляющей НПЗ в Венгрии и Словакии.