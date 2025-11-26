Лица вставляют в штрафные рамки

Граждан впервые могут начать автоматически штрафовать за административные нарушения, используя систему распознавания лиц и данные с камер — по аналогии с «письмами счастья» для водителей. Эта идея содержится в законопроекте Минтранса: министерство предлагает внедрить новую систему вынесения штрафов за переход железнодорожных путей в неположенном месте. Для ее работы ранее предлагалось использовать Единую биометрическую систему (ЕБС). Но ее оператор говорит, что функция «автоматического» наложения штрафов не может быть реализована на ее базе «технически и нормативно». В ФСБ и МВД ранее критиковали идею автоматических штрафов по лицу, опасаясь, что это приведет к резкому оттоку данных из ЕБС.

Проект поправок опубликован Минтрансом на regulation.gov.ru. Предлагается изменить ст. 11 закона «О персональных данных», где говорится, что обработка персональных биометрических данных в определенных случаях может осуществляться без согласия владельца — например, для «осуществления правосудия», геномной регистрации или в случаях, предусмотренных законами о противодействии коррупции и терроризму. В этот список Минтранс предлагает внести «контроль за соблюдением правил нахождения граждан на инфраструктуре железнодорожного транспорта», в том числе на железнодорожных путях и при их переходе.

Закон «О железнодорожном транспорте в РФ» предлагается дополнить нормой, позволяющей в зонах «повышенной опасности» дорог смонтировать автоматические камеры фотовидеофиксации нарушений.

Конкретные места определит владелец инфраструктуры и путей. В пояснительной записке Минтранс указывает на рост числа пострадавших при переходе путей в неположенных местах (в 2024 году погибли 1,1 тыс. человек, за семь месяцев 2025 года — 580). В ведомстве полагают, что ситуацию могли бы изменить новеллы, позволяющие привлекать нарушителей в автоматическом режиме с использованием камер по аналогии «с действующей системой в области дорожного движения». Для этого потребуется изменение КоАП РФ, но перед этим нужно внести правки к закону о персональных данных, подчеркивают в Минтрансе.

Идея автоматически штрафовать граждан за переход железнодорожных путей в неположенном месте (ст. 11.1 КоАП РФ, штраф — до 500 руб., в Москве и Санкт-Петербурге — до 1,5 тыс.) в октябре 2025 года обсуждалась на слушаниях в Совете федерации. Предполагалось, что камера «увидит» гражданина, переходящего пути, затем система распознавания лиц установит его личность и выпишет автоматический штраф. В законопроекте Минтранса не говорится, какие биометрические базы могут для этого использоваться, но на слушаниях выдвигалась идея использования в этих целях ЕБС (в ней содержится информация о 50 млн человек). В Минцифры тогда поясняли, что вопросы идентификации граждан с использованием биометрических данных определены федеральным законом №572 и потребуется его правка. И хотя ведомство обязано передавать образцы биометрии по запросу ФСБ и МВД в некоторых случаях, сам 572-ФЗ не предназначен для обеспечения безопасности, отмечали в ведомстве.

В Центре биометрических технологий (ЦБТ, оператор ЕБС) “Ъ” заверили, что функция автоматического наложения штрафов не может быть реализована на базе ЕБС «как технически, так и нормативно».

«Добровольность регистрации и необходимость получения информированного согласия — базовые принципы работы с биометрией, зафиксированные в нескольких законах. Принуждение к сдаче биометрии запрещено законом, равно как и дискриминация тех, кто отказался ее регистрировать. В этих условиях любые предложения об "автоматизации" наказаний с помощью технологий компьютерного зрения изначально лишены смысла»,— считают в ЦБТ. В Минцифры, в свою очередь, “Ъ” сказали, что законопроект Минтранса в ведомство пока не поступал, подтвердив, что по 572-ФЗ использование ЕБС возможно только с согласия гражданина и данные из нее не могут использоваться в оперативно-разыскной деятельности.

Перечисленных в законопроекте поправок недостаточно, чтобы система с автоматическими штрафами граждан по лицу заработала. Для этого нужны правки к КоАП РФ и «фундаментальные изменения» 572-ФЗ, говорит член международной ассоциации юристов и медиаторов 4Legal Евгения Безмаленко. По ее словам, использование ЕБС для автоматических штрафов является «юридически несовместимым с ее изначальным предназначением» — использованием для открытия банковских счетов и получением доступа к госуслугам. Эксперт не понимает механизм наложения санкций в случае отсутствия данных в ЕБС. «Если биометрический образ лица гражданина отсутствует в системе или иных оперативно-справочных учетах, государство фиксирует нарушение, но не может установить субъект правонарушения для привлечения к ответственности. Это создает правовой вакуум и может быть оспорено как нарушение принципа правовой определенности»,— полагает юрист.

В ЦБТ подчеркивают, что гражданин может в любой момент удалить данные из ЕБС или отозвать согласие на обработку данных.

Отметим, что на упомянутых слушаниях в Совфеде против идеи автоматических штрафов выступали представители ФСБ и МВД. Они напомнили, что граждане и так неохотно сдают биометрию, а угроза автоматических штрафов по лицу приведет к резкому оттоку данных из ЕБС.

В условиях, когда камера расположена не фронтально в освещенном месте, а закреплена на высоте под углом к человеку (например, на мачте освещения) и работает в сумерках, точность распознавания на один-два порядка ниже, чем в так называемых кооперативных сценариях, когда человек прямо смотрит в камеру, поясняет гендиректор VisionLabs Дмитрий Марков. В уличных условиях распознавание лиц затруднено, подтверждает технический директор компании-интегратора R777 AI Ярослав Шмулев, добавляя, что на результат влияют одежда гражданина, освещение, запыленность и «далекие ракурсы». «При выписке штрафа нужно, чтобы было минимум ложноположительных срабатываний. В условиях низкой освещенности или, наоборот, контрзасветки процент точности распознавания лиц будет невысокий»,— считает он. В Главном информационно-аналитическом центре МВД России ранее приводили данные, что при розыске преступников с помощью столичных систем видеоаналитики шесть из семи срабатываний автоматики на подозреваемых являются ложными, причем на последнем этапе технику перепроверяет оператор.

