Путин освободил Лопатина от должности замглавы Генпрокуратуры

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Геннадия Лопатина от должности заместителя генпрокурора России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Глава государства назначил Олега Логунова начальником главного управления кадров генпрокуратуры, Евгения Ботвинкина — прокурором республики Тыва, Валерия Войнова — прокурором Воронежской области, Романа Деринга — Уральским транспортным прокурором, Дмитрия Попова — прокурором Югры.

Геннадий Лопатин родился в 1962 году в Воронежской области. Занимал должность замглавы генпрокурора с 2011 года. До этого был начальником главного управления обеспечения деятельности органов и учреждений прокуратуры. Ранее занимал пост начальника управления делами Генпрокуратуры, работал в Минюсте и в постоянном представительстве Карачаево-Черкесской республики при президенте РФ.

Как сообщали «Ъ» источники, в ближайшее время Геннадий Лопатин возглавит судебный департамент при Верховном суде России. Он сменит на этом посту Владислава Иванова.

Подробнее — в материале «Ъ» «Судебное хозяйство возглавит прокурор».