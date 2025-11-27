Гвинее-Бисау не хватило общественного порядка

Гвинея-Бисау 26 ноября, за день до объявления результатов президентских выборов, погрузилась в политический хаос. Президент страны Умару Сисоку Эмбало, уже готовившийся объявить о своем переизбрании, сообщил о захвате власти военными. Одновременно с этим в СМИ просочились новости о задержании оппозиционеров — главных политических противников президента. Как следствие, в стране бытует мнение, что события, которые Умару Сисоку Эмбало охарактеризовал как военный мятеж, были инсценированы по его же указанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бригадный генерал Денис Н’Канья

Фото: Televisao da Guine-Bissau TV. / Reuters Бригадный генерал Денис Н’Канья

Фото: Televisao da Guine-Bissau TV. / Reuters

О захвате власти военными первым сообщил сам Умару Сисоку Эмбало. Его версию событий опубликовало днем в среду, 26 ноября, издание Jeune Afrique. Как утверждается в публикации, глава государства сам позвонил в редакцию и сообщил, что около полудня люди в военной форме ворвались в президентский дворец. Президент в тот момент находился в своем кабинете вместе с руководителями силовых ведомств. Позднее господин Эмбало заявил телеканалу France 24, что его «отстранили от власти».

Вскоре слова президента подтвердили и сами военные. О захвате власти группа офицеров, провозгласивших себя «высшим военным командованием по восстановлению национального и общественного порядка», объявила в лучших традициях африканских госпереворотов. Бригадный генерал Денис Н’Канья в окружении вооруженных людей сообщил по государственному телевидению, что военные «берут страну под свой контроль до особого распоряжения». Они объяснили свой шаг необходимостью восстановить порядок на фоне реализации якобы раскрытого спецслужбами «плана по дестабилизации страны с участием действующих в стране наркобаронов».

Со слов Дениса Н’Каньи, к ввозу в Гвинею-Бисау «для изменения конституционного строя» готовилась партия оружия.

Под предлогом восстановления порядка военные объявили о закрытии границ и воздушного пространства страны, приостановке деятельности всех государственных институтов и вещания СМИ. Они также ввели комендантский час и сообщили, что приостанавливают подсчет голосов по итогам президентских выборов, которые прошли в стране за три дня до этого.

В воскресенье, 23 ноября, в Гвинее-Бисау состоялись одновременно президентские и парламентские выборы. Само голосование прошло спокойно. Предварительные результаты избирком планировал объявить к четвергу, 27 ноября. Однако в понедельник, 24 ноября, лидер оппозиции и главный противник Умару Сисоку Эмбало на выборах Фернанду Диаш объявил о своей победе в президентской гонке. «Мой народ очень устал, и ему нужна смена (человека.— “Ъ”) на высшем государственном посту»,— заявил он из своего штаба.

Вскоре и в штабе Умару Сисоку Эмбало заявили о победе своего кандидата, отметив, что «второго тура не будет», у президента «будет второй мандат».

47-летний Фернанду Диаш баллотировался как независимый кандидат при поддержке оппозиционной коалиции, в которую входит Африканская партия независимости Гвинеи и Кабо-Верде (PAIGC) — ведущая оппозиционная партия страны. Незадолго до выборов поддержку Фернанду Диашу выразил лидер PAIGC Домингуш Симойш Перейра. Изначально ожидалось, что именно он выступит оппонентом Умару Сисоку Эмбало. Однако кандидатура оппозиционера не была допущена Верховным судом.

На прошлых выборах, состоявшихся в 2019 году, именно Домингуш Симойш Перейра сражался за президентский пост с Умару Сисоку Эмбало. Те президентские выборы разворачивались по схожему сценарию. Тогда о победе также объявили оба лидирующих кандидата, что впоследствии вылилось в четырехмесячный политический кризис. Избирком назвал господина Эмбало победителем, однако Домингуш Симойш Перейра пожаловался на нарушения и фальсификации и подал апелляцию в Верховный суд с призывом отменить решение. Присяга Умару Сисоку Эмбало проходила на фоне судебных разбирательств и без одобрения парламента. Спустя четыре месяца кризис, впрочем, все же завершился: ключевая региональная организация — Экономическое сообщество стран Западной Африки — признала Умару Сисоку Эмбало законным президентом республики.

По мере приближения очередных выборов Домингуш Симойш Перейра, который до роспуска парламента в 2023 году возглавлял контролировавшую этот законодательный орган оппозиционную коалицию, активизировал нападки на президента.

Он неоднократно обвинял его в нарушениях конституции и воспрепятствовании формированию правительства.

На фоне сообщений о новом военном перевороте СМИ сообщили, что Домингуш Симойш Перейра тоже оказался в опале. В среду появились сообщения, что его вместе с Фернанду Диашем арестовали и доставили на базу ВВС рядом с аэропортом Бисау.

Утром еще до появления новостей о военном перевороте Домингуш Симойш Перейра сообщил Jeune Afrique, что получил информацию о попытках военных проникнуть в офисы избирательной комиссии, «чтобы заставить ее председателя зачитать результаты, согласно которым Умару Сисоку Эмбало победил».

Вечером в среду СМИ также стали сообщать о том, что в оппозиции подозревают президента в имитации госпереворота. Один из источников в разговоре с радио RFI допустил мысль о том, что в случае неблагоприятного исхода Умару Сисоку Эмбало вполне мог «симулировать государственный переворот и выставить себя жертвой». Тем более что за время нахождения у власти господин Эмбало уже трижды сообщал о раскрытых планах его свержения. И, например, в 2023 году именно под этим предлогом распустил контролируемый его противниками парламент.

Анастасия Домбицкая