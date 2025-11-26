У колбасы сменился гендиректор

В ГК «Дымов» спустя всего два месяца вновь сменился гендиректор. Вместо выходца из ГК «Руст» и группы «Русагро» Владимира Филипцева, занявшего эту должность в августе 2025 года, компанию возглавил Анатолий Шутка, до этого занимавший пост финансового директора производителя колбас. Быстрый уход господина Филипцева мог быть вызван разными взглядами на дальнейшее развитие бизнеса акционера компании и нового топ-менеджера, предполагают эксперты.

Как обнаружил “Ъ” в СПАРК, в середине осени 2025 года Владимира Филипцева, занимающего должность гендиректора в ГК «Дымов», сменил Анатолий Шутка, который до этого был в компании финансовым директором. Господин Филипцев пришел в группу в августе текущего года. До этого он работал ГК «Руст» Рустама Тарико, структурах «Русагро» и Simple Wine. В ГК «Дымов» на запрос “Ъ” не ответили.

ГК «Дымов» создана в 2001 году на базе обанкротившегося Крылатского мясокомбината в Москве. Группе принадлежит четыре животноводческих комплекса в центре России, Краснодарском и Красноярском краях и три перерабатывающих завода в Москве, Дмитрове и Красноярске. По собственным данным, предприятие выпускает около 300 видов продукции, включая колбасы, сосиски, копчености, мясные деликатесы под брендами «Дымов», «Пиколини», «Мясные чипсы» и др. Основатель и ключевой владелец бизнеса — Вадим Дымов, контролирующий 88,42% долей. По данным СПАРК, в 2024 году выручка ООО «Дымовское колбасное производство» (основного юрлица ГК) увеличилась на 23,73% год к году, до 16,1 млрд руб., чистая прибыль — на 36,61%, до 456,7 млн руб.

Анатолий Шутка давно знаком с господином Дымовым. В 2020–2022 годах он возглавлял сеть книжных магазинов «Республика», 97,1% долей в которой принадлежали бизнесмену. В 2020–2023 годах он также возглавлял ООО «Бест Бай СТМ», основателем которого являлась Евгения Зеленская, глава и владелец ООО «Торговый дом "Дымов Керамика"».

Понимание внутренней структуры компании, налаженное взаимодействие с собственником и советом директоров могли сыграть решающую роль в выборе господина Шутки на должность гендиректора ГК «Дымов», новой смене руководства, отмечает партнер практики оценки бизнеса и активов консалтинговой компании Neo Станислав Мудров. Он добавляет, что в целом назначение финансовых директоров управляющими бизнесами не редкая практика.

В то же время частая ротация гендиректоров, как это происходит в «Дымове», не является нормой, констатирует руководитель практики «Организация и персонал» компании «Рексофт Консалтинг» Маргарита Патрушева. По ее оценке, сейчас в России средний срок пребывания на такой должности составляет три года. Быстрый уход Владимира Филипцева со своей должности может быть связан с тем, что топ-менеджер и акционер не смогли договориться о дальнейшем развитии бизнеса компании, полагает Станислав Мудров.

Ситуация в «Дымове» с большой вероятностью указывает на внутренние проблемы, предполагает госпожа Патрушева. Она не исключает, что это связано с несогласованностью задач и ожиданий в команде акционеров, топ-менеджмента и новых кандидатов.

Собеседник “Ъ” на рынке предполагает, что топ-менеджеру не из «колбасного» бизнеса достаточно сложно быстро понять его специфику и особенности.

В силу личностных особенностей собственника, требующего результаты здесь и сейчас, у Владимира Филипцева не было времени на «раскачку», считает он. По его словам, ГК «Дымов» всегда славилась быстрыми решениями и сменой команды при малейшем недовольстве владельцев.

Сейчас производители колбас и мясных изделий из-за стремления потребителей к экономии испытывают не самые лучшие времена. По данным аналитической компании «Нильсен», в январе—октябре 2025 года реализация в российской рознице колбасных изделий выросла всего на 0,8%, охлажденных мясных полуфабрикатов — на 2,6%. Натуральные продажи сосисок сократились на 1,9%. Согласно подсчетам NTech, в январе—сентябре текущего года натуральные продажи в стране колбас снизились на 0,3%, сосисок и сарделек — на 1,5%.

Владимир Комаров, Мария Бархатова