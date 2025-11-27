ЕП утвердил резолюцию с обязательством не признавать Крым и Донбасс российскими

Европейский парламент (ЕП) утвердил резолюцию по урегулированию конфликта России и Украины, которая включает обязательство никогда не признавать новые регионы России.

«Депутаты Европарламента также заявляют, что никакая временно оккупированная украинская территория не будет юридически признана ЕС и его государствами-членами как территория России»,— указано в заявлении. Депутаты ЕП заявили, что исход конфликта на Украине окажет глубокое влияние на всю систему европейской безопасности, и потому «ничего об Украине не должно решаться без Украины, а о Европе — без Европы».

Авторы резолюции заявили, что двойственная политика США в отношении Киева «наносит ущерб достижению прочного мира». «Депутаты Европарламента также подчеркивают, что любое мирное соглашение не должно ограничивать возможности Украины по защите своего суверенитета, независимости и территориальной целостности»,— написано в заявлении.

Резолюция Европарламента предполагает, что любое мирное соглашение должно предусматривать выплаты компенсаций Россией для Украины. Депутаты ЕП также призвали страны Евросоюза принять и реализовать «репарационный кредит», обеспеченный замороженными российскими активами. В заявлении указано, что судьба и условия использования этих средств не могут обсуждаться на переговорах без Евросоюза. В случае отказа России присоединиться к мирным переговорам депутаты Европарламента призвали ЕС ввести в ее отношении дополнительные «существенные» санкции.

Сегодня президент России Владимир Путин заявил, что статус Крыма и Донбасса для России — один из ключевых аспектов в переговорах с США по мирному урегулированию. Так президент ответил на вопрос о его отношении к тому, что Вашингтон может признать эти регионы российскими де-факто, но не де-юре.