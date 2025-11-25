Агенты взяли долг

За девять месяцев 2025 года кредиторы передали на взыскание коллекторам по агентской схеме 1,2 трлн руб. Это больше, чем за каждый полный год с 2020-го по 2024-й. При этом участники рынка ждут рекордов и от четвертого квартала. В условиях высоких ставок рефинансирование долгов становится проблематичным, и кредиторам все чаще приходится обращаться к взыскателям.

Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) подвела итоги работы рынка агентского взыскания за девять месяцев текущего года. Согласно обзору, подготовленному комитетом по агентскому бизнесу НАПКА, всего за девять месяцев кредиторы передали (долг остается на балансе кредитора) коллекторам 1,2 трлн руб. (рост 57,6% год к году), в количественном выражении — 46,9 млн долговых кейсов (рост 65,7%). Это стало рекордным показателем даже в сравнении с данными за полный год. Сопоставимые результаты рынок агентского взыскания показывал за полный 2020 год — 1,16 трлн руб., в 2023 году— 1,11 трлн руб., 2024-м — 1,14 трлн руб.

По прогнозам НАПКА, по итогам 2025 года объем агентского взыскания может составить 1,3 трлн руб. По итогам года рынок выйдет на абсолютный рекорд по этому показателю и может достичь 40 млн кейсов.

«Фундаментальной причиной является снижение качества кредитного портфеля, сформированного в период активного роста розничного кредитования, что привело к увеличению доли заемщиков, не способных обслуживать свои обязательства,— поясняет гендиректор коллекторского агентства АБК (группа "Сбер") Максим Колосков.— Высокие ключевые ставки ограничили для заемщиков возможность рефинансирования текущих обязательств на более выгодных условиях».

Сейчас мы видим несколько тенденций, которые лягут в основу будущей инфраструктуры рынка, отмечает член совета НАПКА Виктор Семендуев. «МФО стали активно сотрудничать с профессиональными коллекторскими организациями (ПКО) наравне с банками, понимая все преимущества как с операционной точки зрения, так с точки зрения минимизации рисков в вопросе нарушений требований 230-ФЗ,— отмечает он.— Кредиторы стараются привлечь ПКО сразу после того, как появляется понимание, что выход на просрочку не является "техническим" — средний срок поступательно сокращается». По данным НАПКА, доля МФО в объеме агентского взыскания выросла до 35% по итогам девяти месяцев 2025 года против 31% по итогам 2024-го. «Если в прошлом году долги в целом по рынку передавались на сроке два с половиной месяца, то сейчас уже через два месяца с долгом начинают работать ПКО,— приводит данные господин Семендуев.— Более того, около 23% кредиторов придерживаются политики передачи долга на сроке от 35 дней».

Кроме того, по данным НАПКА, если в прошлом году долги в целом по рынку передавались на сроке два с половиной месяца, то сейчас уже через два месяца с долгом начинают работать ПКО. Более того, около 23% кредиторов придерживаются политики передачи долга на сроке от 35 дней, отмечает господин Семендуев. «Сокращение сроков положительно влияет на эффективность взыскания. Ранняя передача позволяет работать с более "свежим" долгом, когда выше вероятность контакта с должником, и способствует росту среднего чека, что в совокупности с растущим объемом и приводит к рекордным показателям рынка»,— указывает директор департамента по работе с клиентами МФК «Джой Мани» Виктор Бутарь. Срок передачи существенно влияет на взыскание, эффективность взыскания долга на раннем сроке может быть на 50–60% выше, указывает господин Семендуев.

По словам старшего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ивана Уклеина, банковская и микрофинансовая розница росла стремительными темпами в 2023 году и особенно в первом полугодии 2024 года. «Сейчас мы наблюдаем естественный эффект от вызревания соответствующих портфелей, что позволяет "расчищать" балансы раньше и при этом по относительно комфортной цене»,— отмечает он.

Четвертый квартал традиционно является активным периодом для коллекторского рынка, напоминает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, когда кредиторы стремятся закрыть годовые показатели. «Предположу, что 2026 год покажет продолжение роста объемов агентского взыскания, хотя темпы прироста могут несколько замедлиться»,— прогнозирует господин Жарский.

