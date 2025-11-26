Путин утвердил новую стратегию государственной национальной политики

Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий новую стратегию национальной политики до 2036 года. Документ опубликован на портале правовых актов и вступит в силу 1 января 2026 года.

Стратегия включает шесть разделов и 61 пункт. Документ должен помочь сохранить единство народов и территориальную целостность страны, сберечь «внутреннюю стабильность, гармоничное развитие и процветание народов Российской Федерации» и укрепить единство людей «как основу самобытного государства-цивилизации».

Среди поставленных задач — борьба с неонацизмом, русофобией, расизмом, ксенофобией, а также «попытками фальсификации истории в целях нагнетания конфронтации и реваншизма в мировой политике». Также государственная политика будет осуществляться путем недопущения пересмотра итогов Второй мировой войны, «умаления подвига советского народа в Великой Отечественной войне», сообщается в указе. Вместе с этим власти займутся тем, чтобы за рубежом к России относились как к демократическому правовому государству.

По итогам выполнения задач к 2036 году 95% жителей страны должны начать проявлять гражданское самосознание. Одновременно показатель «доли граждан Российской Федерации, положительно оценивающих отношения между представителями различных национальностей» должен достигнуть значения 85%. Тех, кто допускает «возникновение серьезных конфликтов на национальной (этнической) почве», должно стать не более 15%.