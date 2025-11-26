Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин утвердил новую стратегию государственной национальной политики

Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий новую стратегию национальной политики до 2036 года. Документ опубликован на портале правовых актов и вступит в силу 1 января 2026 года.

Стратегия включает шесть разделов и 61 пункт. Документ должен помочь сохранить единство народов и территориальную целостность страны, сберечь «внутреннюю стабильность, гармоничное развитие и процветание народов Российской Федерации» и укрепить единство людей «как основу самобытного государства-цивилизации».

Среди поставленных задач — борьба с неонацизмом, русофобией, расизмом, ксенофобией, а также «попытками фальсификации истории в целях нагнетания конфронтации и реваншизма в мировой политике». Также государственная политика будет осуществляться путем недопущения пересмотра итогов Второй мировой войны, «умаления подвига советского народа в Великой Отечественной войне», сообщается в указе. Вместе с этим власти займутся тем, чтобы за рубежом к России относились как к демократическому правовому государству.

По итогам выполнения задач к 2036 году 95% жителей страны должны начать проявлять гражданское самосознание. Одновременно показатель «доли граждан Российской Федерации, положительно оценивающих отношения между представителями различных национальностей» должен достигнуть значения 85%. Тех, кто допускает «возникновение серьезных конфликтов на национальной (этнической) почве», должно стать не более 15%.

Новости компаний Все