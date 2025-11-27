Путин о главной ошибке Украины, обвале фронта, мирном плане США, «сливе» беседы с Уиткоффом и нападении на Европу
Путин объяснил, из-за какой ошибки властей Украины стало невозможно договориться
Президент России Владимир Путин выступил на пресс-конференции в Бишкеке, где находится с двухдневным визитом. Он ответил на вопросы журналистов о подготовке проекта мирного плана по Украине, контактах с Украиной, визите американской делегации в Москву, ситуации в зоне боевых действий и возможности возвращения России в G7. Главные заявления господина Путина — в подборке «Ъ».
Президент России Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
О мирном договоре по Украине
- Никаких проектов мирного договора по Украине не было, был набор вопросов для обсуждения.
- Американская делегация должна приехать в Москву на следующей неделе. Кто это будет, определит Трамп.
- Россия в целом согласна, что перечень пунктов США по Украине может быть положен в основу будущих договоренностей.
- После переговоров в Женеве решено было 28 пунктов мирного плана разделить на четыре части.
- Признание суверенитета России над Крымом и Донбассом — один из ключевых моментов в переговорах с США.
- России нужно признание территорий мировым сообществом, не Киевом.
- Проект плана по Украине нужно положить на дипломатический язык, сейчас некоторые пункты звучат смешно.
- Каждое слово мирного плана по Украине нужно сесть и серьезно обсуждать.
- США в целом учитывают позицию России.
- МИД, Мединский и Ушаков находятся среди переговорщиков с российской стороны по Украине. Ушаков находится на связи с американскими коллегами.
О диалоге с США
- Россия не ожидала новых санкций США против нефтяных компаний, так как конфликтов между Москвой и Вашингтоном после Аляски не было.
- Диалог с США непростой, но идет без ругани и «плевков», хотя каждая сторона защищает свою позицию и интересы.
- Лавров готовится ко встрече с американскими партнерами, слухи про его опалу — чушь.
- Россия поднимет на переговорах с США тему, связанную с подготовкой ядерных испытаний.
- Россия не может оказаться в ситуации, когда США проведут ядерные испытания, а мы еще полгода будем готовиться.
- Россия готова обсуждать с США вопросы стратегической стабильности.
О «сливе» разговора Ушакова и Уиткоффа
- Может быть их, как у нас, знаете, шутят, поставили подглядывать, а они подслушивают.
- Может быть, фейки какие-то, может быть, действительно подслушанные разговоры.
- Вообще-то это уголовное наказание — подслушивать. У нас во всяком случае подслушивать нельзя.
- Проблема не в нас, а в борьбе различных мнений Запада и США по поводу того, что делать для прекращения конфликта.
- На Уиткоффа на Западе нападают те, кто хотят вместе с Киевом воровать деньги.
О контактах с Украиной в ОАЭ
- Площадка Абу-Даби активно используется для контактов между российскими и украинскими спецслужбами. Они находились в контакте друг с другом даже в самые тяжелые времена.
- Встреча представителей спецслужб России и Украины в Абу-Даби состоялась по инициативе украинской стороны, обсуждались гуманитарные вопросы. В ней участвовал представитель ФСБ. Ничего секретного там не произошло.
- Появление представителя США по Украине на переговорах в Абу-Даби было неожиданным.
О ситуации на фронте
- Боевые действия прекратятся, когда ВСУ уйдут с занимаемых позиций.
- Главная проблема для ВСУ состоит в растущем разрыве между количеством новобранцев и потерями, минус 10-15 тыс. в месяц.
- Позитивная динамика сохраняется по всем направлениям СВО, и темп наступления увеличивается.
- Дезертирство в украинской армии очень большое, и с этим уже вряд ли что-то можно поделать. Отдельные военнослужащие ВСУ выглядят как бомжи.
- В Комсомольске уже идут боевые действия. Красноармейск и Димитров полностью окружены, Волчанск почти полностью в руках российских войск.
- Группировка «Восток» продвигается быстрыми темпами по северу Запорожской области и уже подошли к Гуляйполю.
- Обвал фронта для Украины неизбежен, если ситуация в Купянске повторится на других участках.
Об ошибке Украины
- Мы хотим в конечном счете договориться с Украиной, но это сейчас практически невозможно юридически.
- Подписывать документы с нынешним украинским руководством бессмысленно. Оно допустило стратегическую ошибку, побоявшись провести президентские выборы.
- Россия же тоже находится в состоянии вооруженного конфликта, но мы-то выборы провели.
- Только Верховная рада имеет право на продление своих полномочий в условиях военного времени, украинский президент — нет.
Об отношениях с Европой
- Россия готова зафиксировать отсутствие намерений нападать на Европу.
- Россия готова обсуждать с Западом вопросы европейской безопасности.
- Правительство России вырабатывает пакет ответных мер на случай, если в Европе конфискуют российские активы. Конфискация будет воровством чужой собственности.
- Возможная конфискация российских активов резко снизит доверие к Еврозоне.
О возвращении в G7
- Россия не просилась в G7/G8, ее туда пригласили в свое время.
- Россия перестала ездить на саммиты G8 еще до украинского кризиса 2014 года.
- Россию пока никто официально не приглашал вернуться в G8.
- России непонятны способы взаимодействия с G7 в нынешних условиях: ну, приехали, здравствуйте и чего, будем, насупившись, друг на друга посматривать что ли?
- Контакты России с G7 при реализации плана США по Украине возможны.
О пробках на границе с Казахстаном
- Пробки из большегрузов на границе с Казахстаном были связаны с борьбой с черным импортом.
- Как только начали проверки, выяснилось, что вообще никаких документов нет. Импортеры должны хотя бы шнурки задекларировать перед ввозом в Россию.
- Россия недополучает десятки миллиардов рублей из-за того, что черный импорт просто «прет» на таможенную территорию РФ.
- Россия сделает все, чтобы устранить скопления грузовиков на границе с Казахстаном.
Об ОДКБ
- ОДКБ никому не угрожает, но должна быть готова к отражению любой агрессии.
- Армения говорит, что поддерживает все решения ОДКБ и остается участником организации.
- Развитие сотрудничества и ВПК станут целями ОДКБ на время председательства России.