Путин о главной ошибке Украины, обвале фронта, мирном плане США, «сливе» беседы с Уиткоффом и нападении на Европу

Президент России Владимир Путин выступил на пресс-конференции в Бишкеке, где находится с двухдневным визитом. Он ответил на вопросы журналистов о подготовке проекта мирного плана по Украине, контактах с Украиной, визите американской делегации в Москву, ситуации в зоне боевых действий и возможности возвращения России в G7. Главные заявления господина Путина — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О мирном договоре по Украине Никаких проектов мирного договора по Украине не было, был набор вопросов для обсуждения.

Американская делегация должна приехать в Москву на следующей неделе. Кто это будет, определит Трамп.

Россия в целом согласна, что перечень пунктов США по Украине может быть положен в основу будущих договоренностей.

После переговоров в Женеве решено было 28 пунктов мирного плана разделить на четыре части.

Признание суверенитета России над Крымом и Донбассом — один из ключевых моментов в переговорах с США.

России нужно признание территорий мировым сообществом, не Киевом.

Проект плана по Украине нужно положить на дипломатический язык, сейчас некоторые пункты звучат смешно.

Каждое слово мирного плана по Украине нужно сесть и серьезно обсуждать.

США в целом учитывают позицию России.

МИД, Мединский и Ушаков находятся среди переговорщиков с российской стороны по Украине. Ушаков находится на связи с американскими коллегами.

О диалоге с США Россия не ожидала новых санкций США против нефтяных компаний, так как конфликтов между Москвой и Вашингтоном после Аляски не было.

Диалог с США непростой, но идет без ругани и «плевков», хотя каждая сторона защищает свою позицию и интересы.

Лавров готовится ко встрече с американскими партнерами, слухи про его опалу — чушь.

Россия поднимет на переговорах с США тему, связанную с подготовкой ядерных испытаний.

Россия не может оказаться в ситуации, когда США проведут ядерные испытания, а мы еще полгода будем готовиться.

Россия готова обсуждать с США вопросы стратегической стабильности.

О «сливе» разговора Ушакова и Уиткоффа Может быть их, как у нас, знаете, шутят, поставили подглядывать, а они подслушивают.

Может быть, фейки какие-то, может быть, действительно подслушанные разговоры.

Вообще-то это уголовное наказание — подслушивать. У нас во всяком случае подслушивать нельзя.

Проблема не в нас, а в борьбе различных мнений Запада и США по поводу того, что делать для прекращения конфликта.

На Уиткоффа на Западе нападают те, кто хотят вместе с Киевом воровать деньги.

О контактах с Украиной в ОАЭ Площадка Абу-Даби активно используется для контактов между российскими и украинскими спецслужбами. Они находились в контакте друг с другом даже в самые тяжелые времена.

Встреча представителей спецслужб России и Украины в Абу-Даби состоялась по инициативе украинской стороны, обсуждались гуманитарные вопросы. В ней участвовал представитель ФСБ. Ничего секретного там не произошло.

Появление представителя США по Украине на переговорах в Абу-Даби было неожиданным.

О ситуации на фронте Боевые действия прекратятся, когда ВСУ уйдут с занимаемых позиций.

Главная проблема для ВСУ состоит в растущем разрыве между количеством новобранцев и потерями, минус 10-15 тыс. в месяц.

Позитивная динамика сохраняется по всем направлениям СВО, и темп наступления увеличивается.

Дезертирство в украинской армии очень большое, и с этим уже вряд ли что-то можно поделать. Отдельные военнослужащие ВСУ выглядят как бомжи.

В Комсомольске уже идут боевые действия. Красноармейск и Димитров полностью окружены, Волчанск почти полностью в руках российских войск.

Группировка «Восток» продвигается быстрыми темпами по северу Запорожской области и уже подошли к Гуляйполю.

Обвал фронта для Украины неизбежен, если ситуация в Купянске повторится на других участках.

Об ошибке Украины Мы хотим в конечном счете договориться с Украиной, но это сейчас практически невозможно юридически.

Подписывать документы с нынешним украинским руководством бессмысленно. Оно допустило стратегическую ошибку, побоявшись провести президентские выборы.

Россия же тоже находится в состоянии вооруженного конфликта, но мы-то выборы провели.

Только Верховная рада имеет право на продление своих полномочий в условиях военного времени, украинский президент — нет.

Об отношениях с Европой Россия готова зафиксировать отсутствие намерений нападать на Европу.

Россия готова обсуждать с Западом вопросы европейской безопасности.

Правительство России вырабатывает пакет ответных мер на случай, если в Европе конфискуют российские активы. Конфискация будет воровством чужой собственности.

Возможная конфискация российских активов резко снизит доверие к Еврозоне.

О возвращении в G7 Россия не просилась в G7/G8, ее туда пригласили в свое время.

Россия перестала ездить на саммиты G8 еще до украинского кризиса 2014 года.

Россию пока никто официально не приглашал вернуться в G8.

России непонятны способы взаимодействия с G7 в нынешних условиях: ну, приехали, здравствуйте и чего, будем, насупившись, друг на друга посматривать что ли?

Контакты России с G7 при реализации плана США по Украине возможны.

О пробках на границе с Казахстаном Пробки из большегрузов на границе с Казахстаном были связаны с борьбой с черным импортом.

Как только начали проверки, выяснилось, что вообще никаких документов нет. Импортеры должны хотя бы шнурки задекларировать перед ввозом в Россию.

Россия недополучает десятки миллиардов рублей из-за того, что черный импорт просто «прет» на таможенную территорию РФ.

Россия сделает все, чтобы устранить скопления грузовиков на границе с Казахстаном.