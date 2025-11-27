Суд взыскал с виновных в теракте на Крымском мосту 7 млрд рублей

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону постановил взыскать со всех фигурантов дела о теракте на Крымском мосту, ранее осужденных на пожизненные сроки, 7 млрд руб. в пользу пострадавших. Об этом «Ъ» сообщили представители суда.

«В счет возмещения материального ущерба и морального вреда потерпевшим сторонам с восьми осужденных будет взыскано 7 млрд руб.»,— уточнили в суде.

Напомним, в октябре 2022 года на автомобильной части Крымского моста взорвалась фура, начиненная 21 тонной взрывчатки. В результате теракта погибли пять человек, в том числе водитель грузовика Махир Юсупов, который, по мнению следствия, не знал об опасном грузе.

По данным ГСУ СКР, теракт был организован директором Службы безопасности Украины Василием Малюком. За участие в его подготовке и реализации Южный окружной военный суд назначил Артему и Георгию Азатьянам, Роману Соломко, Владимиру Злобе, Артуру Терчаняну, Александу Былину, Олегу Антипову и Дмитрию Тяжелых пожизненное лишение свободы. Ни один из обвиняемых вину не признал.

Александр Дремлюгин, Симферополь