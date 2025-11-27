Владелец сменился на Ура

Представители холдинга «Ридовка» официально заявили, что ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания», владеющая уральским агентством Ura. ru, вошла в состав их холдинга. В редакции Ura.ru заявили, что сделка не стала для них неожиданностью. Смена руководства произошла на фоне судов по изъятию активов у бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва, которых называли конечными владельцами СМИ. Один из редакторов издания находится под следствием.



Вечером 27 ноября «Ридовка» выпустила официальное заявление о том, что агентство Ura.ru вошло в их холдинг. «ООО "Сибирско-Уральская медиакомпания", основным активом которой является агентство Ura.ru, стало частью холдинга "Ридовка". Мы усиливаем работу с региональной повесткой и прирастаем одним из крупнейших российских информационных агентств. Ura.ru является примером современной новостной журналистики. Влияние издания на Урале и федеральном уровне сложно переоценить»,— говорится в заявлении.

Отмечается, что само СМИ и другие проекты (у издания, например, несколько Telegram-каналов) продолжат работать в привычном формате, а редакционная политика будет формироваться командой действующих журналистов и редакторов. В холдинге заявили, что хотят сохранить коллектив, а базовые ценности агентства останутся неизменными.

Редактор Ura.ru Диана Козлова рассказала «Ъ-Урал», что для коллектива данное слияние не стало неожиданностью.

«Ничего неожиданного и нового для нас нет. В редакции о том, что идут переговоры, знали еще с осени. Мы не называли компанию, потому что соблюдали деловой этикет. Наши планы — продолжать работу. Сейчас мы ждем встречи с руководством "Ридовки"»,— рассказала «Ъ-Урал» Диана Козлова.

Дозвониться до директора и совладельца компании Елены Куимовой не удалось.

«Ридовка» имеет сайт и один из крупнейших Telegram-каналов Readovka (более 2 млн подписчиков). ООО «Реадовка.ру» зарегистрировано в Смоленской области. Ее директором и владельцем с августа 2025 года является Андрей Ткаченко. Андрей Ткаченко также директор АНО «Центр общественных инициатив». Согласно сервису Kartoteka.ru, по итогам 2024 года убыток компании составил 49,5 млн руб.

Юридическое лицо Ura.ru «Сибирско-Уральская медиакомпания» зарегистрировано в Екатеринбурге, там же находится офис редакции. Ее бенефициарами являются Елена Куимова (75%) и Михаил Вьюгин (25%), но конечными владельцами считаются известные уральские бизнесмены Артем Биков и Алексей Бобров (находится под следствием по делу о мошенничестве). Этой осенью Генеральная прокуратура РФ обратила в доход государства несколько десятков компаний, связанных с бизнесменами. Речь идет о крупных активах в сфере ЖКХ. Юридическое лицо СМИ изъято не было, но привлекалось в качестве третьего лица.

Помимо масштабного изъятия активов, параллельно в Екатеринбурге проходят суды по уголовному делу в отношении одного из редакторов Ura.ru Дениса Аллаярова. Он обвиняется в даче взятки своему дяде, экс-полицейскому Андрею Карпову. По данным следствия, Денис Аллаяров за деньги получал оперативные сводки для написания эксклюзивных новостей. Журналист своей вины не признает. Андрей Карпов признал вину, заключил сделку со следствием, его осудили на четыре года лишения свободы условно.

На фоне происходящего в середине ноября сотрудники агентства заявили о сокращениях. Диана Козлова говорила, что речь идет не о сокращении по инициативе работодателя, а об увольнениях по собственному желанию.

«Мы потеряли треть рекламных доходов, и вопрос, чем их заместить, до сих пор открыт. Выплата зарплаты за октябрь тянется уже неделю и выплачена еще не всем. У сотрудников, в свою очередь, есть свои обязательства — например, кредиты и ипотеки. И кто-то готов ждать, а кто-то — нет»,— заявляла в разговоре с порталом E1 госпожа Козлова.

Для уральского агентства это не первая смена владельца. Информационное агентство Ura.ru было основано в 2006 году журналисткой Аксаной Пановой, которая позже продала контрольный пакет инвесторам и покинула издание в ходе корпоративного конфликта.

Мария Игнатова