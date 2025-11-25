Полки достались своим

Акционеры люксембургской O’Key Group S.A. официально передали активы одноименной сети гипермаркетов российскому менеджменту. Так, российскому ООО «РБФ Ритейл» теперь принадлежат 76 магазинов сети. О возможной передаче активов стало известно еще в июне 2025 года. Эксперты не исключают, что передача гипермаркетов менеджменту может стать промежуточным этапом, после чего сеть перейдет одному из крупнейших продуктовых ритейлеров — «Ленте».

O’Key Group S.A., развивающая одноименную сеть гипермаркетов и продуктовые дискаунтеры «Да!», официально сообщила о завершении сделки по продаже гипермаркетов сети. В результате сделки ООО «О’кей», владеющее одноименными гипермаркетами, со всеми дочерними структурами перешло под управление ООО «РБФ Ритейл», принадлежащего команде менеджмента сети. Этой компании также достались онлайн-платформа, товарные знаки, логистическая инфраструктура. Сейчас проводятся завершающие регистрационные действия в ЕГРЮЛ, отметили в компании.

ООО «РБФ Ритейл» зарегистрировано в ноябре 2024 года. Из базы СПАРК следует, что 99% долей в этой структуре через ООО РБФ контролируют Константин Арабидис (24%), Артем Микоев (24%), Ирина Патрушева (24%), Анна Рощина (24%) и Евгений Морозов (4%).

Сеть «О’кей» основана в Санкт-Петербурге в 2001 году. Выручка ГК «О’кей» в первой половине 2025 года составила 108,5 млрд руб., увеличившись на 3,8% год к году, следует из данных компании. По данным Infoline, ритейлер занимает десятое место в рейтинге торговых сетей FMCG. На конец сентября 2025 года сеть гипермаркетов насчитывала 76 торговых объектов, сеть дискаунтеров «Да!» — 227 объектов.

О передаче российскому менеджменту гипермаркетов «О’кей» стало известно в декабре 2024 года, в июне этого года информация официально появилась в повестке внеочередного общего собрания акционеров. ООО «РБФ Ритейл» должно было получить 99,56% сети гипермаркетов «О’кей» после одобрения этой сделки правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями. Тогда собеседники “Ъ” отмечали, что сама сделка будет практически безденежной, но новому собственнику придется погасить кредиты на общую сумму почти 47 млрд руб.

Передача операционной деятельности местному менеджменту обычно дает возможность быстро принимать решения для бизнеса, считает партнер NF Group Марина Малахатько. Она напоминает, что некоторые акционеры зарегистрированной в Люксембурге O’Key Group S.A. были гражданами «недружественных» стран. Схема продажи бизнеса менеджменту и локализация давно отработаны, заключает госпожа Малахатько.

O’Key Group решила отказаться от развития гипермаркетов и сфокусироваться на дискаунтерах «Да!» из-за популярности последнего формата, констатирует партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская.

Она не исключает, что передача ООО «РБФ Ритейл» активов, связанных с гипермаркетами,— промежуточный этап. Гендиректор Atomic Capital Александр Зайцев подчеркивает, что этот затянувшийся процесс связан с необходимостью проводить несколько последовательных сделок, каждая из которых требует отдельного регуляторного одобрения. По его мнению, следующим этапом должна стать сделка по выкупу 99% долей ООО «РБФ Ритейл» ООО «Земун», которое было создано под эту сделку. Ранее Федеральная антимонопольная служба согласовала ООО «Земун», учредители которого не раскрываются, сделку по приобретению гипермаркетов «О’кей».

«Земун» тоже может оказаться не финальным звеном всей цепочки сделки, считает Александр Зайцев. Подобные компании нередко выступают техническими покупателями или промежуточными держателями, через которых проходит транзитный этап сделки, особенно когда требуется поэтапное согласование нескольких регуляторов.

Конечным владельцем гипермаркетов «О’кей» может стать продуктовая сеть «Лента», считают собеседники “Ъ”.

В январе 2025 года сообщалось о подобном намерении.

«Лента» сейчас один из активных игроков слияния и поглощения на рынке ритейла. В августе 2025 года стало известно, что компания может приобрести дальневосточную продуктовую сеть «Реми». 17 ноября ООО «Лента» получило в залог имущество компаний «Меркурий» и ВУС (12% и 21% долей в компании «Продукт эконом»), связанных с сетью «Реми», следует из данных СПАРК.

Алина Мигачёва