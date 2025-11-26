Путин заявил о рекордном товарообороте России и Киргизии

Товарооборот России и Киргизии в прошлом году вырос до $4,1 млрд. Это стало рекордом, сообщил президент РФ Владимир Путин на переговорах с киргизским коллегой Садыром Жапаровым.

«Россия — ведущий торгово-экономический партнер Киргизии, в прошлом году товарооборот увеличился на 13,6%, до рекордных $4,1 млрд»,— отметил господин Путин (цитата по сайту Кремля).

Президент РФ рассказал, что в Киргизии работает 1,7 тыс. предприятий с российским участием. По его словам, Россия и Киргизия проводят уже порядка 97% всех платежей в национальных валютах. «Прорабатываем новые варианты организации взаимных расчетов»,— добавил Владимир Путин.

В августе в киргизской Чолпон-Ате прошли переговоры премьер-министров РФ и Киргизии Михаила Мишустина и Адылбека Касымалиева. Параллельно с этим работал Киргизско-российский экономический форум. На обеих площадках обсуждались динамика товарооборота двух стран и планы по его доведению к концу года до $5 млрд.

