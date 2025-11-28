Автомобилисты идут на взлет

В России могут появиться автодороги без ограничений скорости, заявил заместитель главы Минтранса Константин Пашков. Автомобили к этому уже готовы, но необходимой инфраструктуры пока нет. Когда она может появиться, неизвестно, но соответствующая «технологическая задача» перед властями уже стоит, заявил замминистра транспорта. Опрошенные “Ъ” эксперты разошлись во мнении: одни предложенную Минтрансом идею поддержали, другие считают, что российские дороги к «безлимитному» движению приспособить сложно из-за климата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Заместитель главы Минтранса Константин Пашков, выступая на V Конгрессе молодых ученых в «Сириусе» на сессии, посвященной транспорту будущего, заявил о теоретической возможности появления в России дорог без скоростных ограничений. Чиновник напомнил, что в советское время был получен богатый опыт организации скоростного движения на разных видах транспорта. В качестве примера они привел испытания опытного тепловоза ТЭП-80, который в 1993 году развил скорость 271 км/ч на Октябрьской железной дороге (рекорд до сих пор не побит). Господин Пашков напомнил и о реализуемом проекте ВСМ Москва—Санкт-Петербург, поезда по которой будут ходить со скоростью 400 км/ч.

«Вторая тема — скоростное автомобильное движение, о чем мы постоянно думаем,— сказал замминистра.— Потому что сегодня мы имеем транспортные средства, которые позволяют развивать очень высокие скорости. Но где на них можно ездить без штрафов?»

Господин Пашков признает, что создать сеть «безлимитных» дорог непросто: сразу встает вопрос, как машину удержать на такой дороге, как построить съезды, развязки, для того чтобы всю мощность автотранспортных средств использовать. Дополнительных комментариев по поводу заявлений господина Пашкова Минтранс не дал.

До 2013 года ПДД разрешали разгоняться до 110 км/ч на автомагистралях, обозначенных соответствующим знаком. Затем вступили в силу поправки к правилам, разрешившие устанавливать лимит 130 км/ч на отдельных участках, по факту он применяется только на трассах «Автодора». В 2020 году вице-премьер Марат Хуснуллин допустил увеличение лимита до 150 км/ч. В ГИБДД говорили, что для этого нужно изменить технологии по ремонту и уборке дорог. В «Автодоре» утверждали, что некоторые участки трасс технологически уже сейчас готовы к повышенным скоростям. Дискуссия ни к чему не привела.

“Ъ” собрал мнения экспертов по поводу инициативы министерства.

Руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» «Народного фронта» Петр Шкуматов называет предложение Константина Пашкова «отличной идеей». «Особенно с учетом того, что у нас в стране уже появились трассы М-11 и М-12, на которых почти нет камер и де-факто такой "безлимитный" режим действует,— говорит он.— Но, как показывает практика, подавляющее большинство автомобилистов стараются экономить топливо и едут 110–130 км/ч на круиз-контроле»

Глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский обращает внимание, что в последние годы власти ужесточали скоростной режим на трассах и участков, где разрешено ездить со скоростью 130 км/ч, мало.

«Хотя в начале нулевых, наоборот, старались сделать классную дорогу и разрешить там ездить быстро. Но когда появились камеры, то оказалось, что выгоднее снизить скорость и зарабатывать на штрафах»,— вспоминает эксперт. Александр Шумский предлагает властям задуматься сначала не об отмене ограничений, а активнее использовать заложенные в ПДД возможности.

Эксперт по безопасности дорожного движения «Народного фронта» Катерина Соловьева предполагает, что предлагаемую Минтрансом идею будут пытаться остановить операторы дорожных камер. «Высокая скорость является одним из ключевых факторов риска, который приводит к увеличению тяжести последствий ДТП,— комментируют заявление Минтранса в ассоциации ОКО (объединяет производителей и операторов комплексов).— При проектировании и строительстве автодорог заранее определяется допустимая на них скорость движения. В соответствии с этим определяются параметры инженерных сооружений, обеспечивающих безопасность. Отмена ограничений сделает дорожную инфраструктуру не соответствующей реальным условиям движения и повысит аварийность».

Член общественного совета минтранса Московской области Андрей Мухортиков считает, что обсуждать снятие скоростных режимов рано.

«Хотя у нас много законопослушных водителей, способных соизмерять скорость с возможностями машины и погодными условиями, для того чтобы устроить смертельную аварию, достаточно небольшого числа неадекватных водителей, которым официально разрешили ездить в "безлимитном" режиме»,— говорит он. Эксперт напоминает, что в России зимой очень много переходов через ноль, во время которых попавшая в трещину в асфальте вода замерзает и расширяется, в результате образуется полноценная яма. «Они могут образовываться весьма неожиданно на любых трассах,— объясняет эксперт.— И одно дело, если ты наедешь на такую ямку на скорости 110–120 км/ч, а другое — на скорости под 200 км/ч. Последствия могут быть очень печальными».

Иван Буранов