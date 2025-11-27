Аргентина выдвинула главу МАГАТЭ Гросси на пост генерального секретаря ООН
Аргентинская Республика представила кандидатуру генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на должность генерального секретаря ООН. Об этом сообщила пресс-служба МИД страны.
В министерстве назвали господина Гросси опытным дипломатом с блестящей карьерой и глубокими познаниями в сфере международных отношений. Он умеет содействовать дипломатическому диалогу, решать конфликты и глобальные кризисы, уверяют в МИД. Там указали на то, что его два раза подряд избрали главой МАГАТЭ, и назвали это подтверждением его лидерских качеств.
О своем желании баллотироваться на пост генсека ООН господин Гросси заявлял в апреле. На этой должности он хочет сменить Антониу Гутерриша, который руководит организацией с 2017 года. Вместе с директором МАГАТЭ о своем намерении избраться заявляла генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан.
Выборы на пост генерального секретаря будут проведены в конце июля 2026 года. Его изберет Совет Безопасности ООН, кандидатуру утвердит Генеральная Ассамблея. В ООН нет ограничений на количество сроков, при этом этот пост никто не занимал более 10 лет.