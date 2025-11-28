Глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал заявление об отставке. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении в Telegram-канале. Сегодня у Андрея Ермака прошли обыски.

По словам украинского президента, в его офисе после отставки господина Ермака произойдет перезагрузка. «Завтра я проведу консультации с теми, кто может возглавить этот институт»,— сказал он. Президент добавил, что благодарен господину Ермаку за то, что представлял украинскую позицию во время переговоров «именно так, как и должно быть».

Обыски у Андрея Ермака провели Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

Андрей Ермак упоминается в расследовании коррупционного скандала, связанного с совладельцем студии «Квартал 95» Тимуром Миндичем. НАБУ и САП считают, что Миндич организовал коррупционные схемы в сферах энергетики и обороны, присвоив $100 млн.

Партии «Евросолидарность» и «Голос» потребовали от президента Владимира Зеленского уволить Андрея Ермака. Однако 21 ноября на встрече с фракцией «Слуга народа» украинский президент заявил, что не планирует отстранять главу офиса от должности.