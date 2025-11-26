Совет федерации одобрил повышение МРОТ до 27 тыс. рублей

Совет федерации одобрил закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 27,093 тыс. руб. в месяц с 1 января 2026 года.

На 601-м пленарном заседании Совета федерации сенаторы одобрили закон об установлении МРОТ на 2026 год, который Госдума приняла в третьем чтении. Поправки предусматривают повышение МРОТ в 2026 году на 20,7%.

Инициатива внесена правительством в рамках бюджета. Увеличение МРОТ затронет около 4,6 млн работников, что должно способствовать росту их заработной платы. Сейчас МРОТ составляет 22,440 тыс. руб.