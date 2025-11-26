Совет федерации одобрил закон о бюджете на ближайшую трехлетку

Совет федерации на сегодняшнем заседании одобрил закон о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. В бюджет на следующий год заложен прогноз по росту ВВП на 1,3%, а также инфляция на уровне не выше 4%. Все три года бюджет останется дефицитным.

Доходы федерального бюджета в 2026 году прогнозируются на уровне 40,3 трлн руб., расходы — 44 трлн руб., дефицит — 3,7 трлн руб. По расчетам властей, рост ВВП в 2027 году составит 2,8%, а в 2028-м — 2,5%. На 2027 год запланированы доходы в объеме 42,9 трлн руб., расходы — 46 трлн руб., дефицит — 3,1 трлн руб. На 2028 г. доходы прогнозируются на уровне 45 трлн 869,367 млрд руб., расходы — 49 трлн 383,233 млрд руб., дефицит — 3,5 трлн руб.

Покрывать дефицит бюджета планируется за счет средств ФНБ, внешних и внутренних заимствований. Три объявленных приоритета расходов бюджета: оборона, социальные траты и развитие технологий. Кроме того, запланировано повышение налогов, которое прописано в отдельном законопроекте, также одобренном сегодня Совфедом. Госдума приняла законопроект о бюджете в третьем чтении 21 ноября.

