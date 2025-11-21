Подгорица готовит визы для россиян

Премьер Черногории Милойко Спаич объявил, что его страна «очень скоро» введет визы для граждан РФ, чтобы вступить в ЕС в 2028 году. Впрочем, для этого Черногории нужно завершить переговоры о вступлении до конца будущего года, что трудновыполнимо. Кроме того, недавняя отмена безвизового режима гражданам Турции обернулась для Черногории немалыми экономическими проблемами, и местные СМИ сообщают о грядущем пересмотре этого решения. С подробностями из Подгорицы — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

О предстоящем ужесточении визового режима для граждан РФ черногорский премьер Милойко Спаич объявил в интервью Euronews, после чего новость разошлась по многим местным СМИ. При этом премьер особо подчеркнул, что такие меры будут приняты «очень скоро», объяснив это планами Подгорицы вступить в ЕС уже в 2028 году.

Премьер Черногории фактически повторил тезис, который ровно месяц назад огласил президент республики Яков Милатович в интервью изданию Politico. Президент, правда, тогда оговорился, что власти попытаются «отложить вопрос с визами, насколько это возможно, чтобы сохранить жизнеспособность своего туристического сектора».

Согласно официальной статистике, туризм дает 26% черногорского ВВП, а ежегодно республику посещают около 230 тыс. россиян, которые могут пребывать в адриатической республике месяц без визы.

Приводя визовую политику в соответствие с требованиями ЕС, в октябре черногорское правительство уже отменило безвизовый режим для четырех стран — Армении, Узбекистана, Египта и Кувейта. Тем самым в списке государств, граждане которых могут приезжать в страну без оформления виз (не считая, разумеется, граждан стран—членов Евросоюза), осталось семь стран — Россия, Китай, Турция, Азербайджан, Саудовская Аравия, Катар и Бахрейн.

Но с 30 октября безвизовый режим был в срочном порядке отменен для граждан Турции. Решение последовало после легкого ножевого ранения черногорца в ходе драки с участием турок и азербайджанцев, а инцидент вылился в антитурецкую кампанию с погромом турецких объектов и шествиями под лозунгами «Турки — вон» и «Убей турка». Черногорская оппозиция обвинила власти в потакании ксенофобии в угоду президенту соседней Сербии Александру Вучичу, который раскритиковал Турцию за поставки боевых дронов Косово.

Последствия отмены безвизового режима гражданам Турции Черногория ощутила почти сразу — это обернулось для нее немалыми экономическими проблемами. Число приезжающих в страну турок, которые наряду с гражданами РФ, Сербии и Украины составляют в Черногории одну из крупнейших иностранных диаспор, резко сократилось. А турецкие авиакомпании отменили практически все рейсы в Подгорицу и Тиват, тогда как еще недавно отправляли туда до десятка самолетов в день. Кроме того, в Стамбуле предупредили о возможном «зеркальном ответном шаге», что всерьез обеспокоило многих черногорцев, имеющих в Турции многочисленных родственников или часто посещающих эту страну для лечения. В итоге, по данным черногорских СМИ, власти республики стали подыскивать приемлемый вариант для отмены своего решения по визам для граждан Турции.

Кроме того, чтобы стать членом ЕС уже в 2028 году, Черногории нужно завершить переговоры о вступлении до конца будущего года.

Пока что из 33 переговорных позиций полностью согласованы и закрыты только семь. До конца этого года власти Черногории намерены снять еще пять тем. Но даже в этом случае завершить процесс целиком, закрыв оставшиеся 20 с лишним переговорных разделов, в будущем году будет крайне сложно. Об этом черногорские власти предупредил на днях и глава представительства ЕС в Подгорице Йохан Сатлер: «Это уже не Первая черногорская лига, а подготовка к игре в высшей лиге — Лиге чемпионов, поэтому ошибок быть не должно».

Геннадий Сысоев