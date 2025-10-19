Главные новости за неделю 13 – 19 октября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Генпрокуратура РФ представила данные о злоупотреблениях отстраненного ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александра Запесоцкого. По версии надзора, СПбГУП за два года потратил более 74 млн руб. на его зарубежные поездки, оплату посещений ресторанов и прочего. Сам господин Запесоцкий заявил, что отвергает обвинения, пригрозил подать в суд на «Ъ» за клевету и потребовать от редакции $1 млн. Подробнее о его пресс-конференции по этому поводу — в материале «Ъ-СПб».

Дзержинский районный суд приговорил экс-начальника УФСИН Сергея Мойсеенко к шести годам ИК строгого режима по делу о растрате. Сейчас фигурант отбывает 18-летний срок по делу об убийстве куратора строительства крупнейшего в Европе СИЗО «Кресты» Николая Чернова и взятках. Следствие и суд посчитали, что в период с декабря 2015 по январь 2016 года Мойсеенко вступил в сговор с директором генподрядчика «Крестов» АО «ГСК» Виктором Кудриным на растрату вверенных ему бюджетных средств. По совокупности преступлений Мойсеенко приговорили к 20 годам колонии.

Перенос школьных и родительских чатов в Санкт-Петербурге в мессенджер Max должен завершиться до 31 октября, сообщили в городском комитете по образованию. В ведомстве отмечают, что этот процесс для родителей добровольный, но с ноября установка нового национального приложения все-таки будет необходима. Это связано с тем, что созданная ранее экоплатформа с электронным дневником, чат-ботами и другими сервисами на базе «Сферума» переносится в Max, а в VK работать больше не будет.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассмотрела ходатайство ООО «Земун» о приобретении 99% акций в уставном капитале холдинговой компании ООО «РБФ Ритейл». После завершения сделки приобретатель получит косвенный контроль над сетью гипермаркетов «О’Кей». По мнению ФАС, соглашение не приведет к ограничению конкуренции на рынках оптовой и розничной торговли. Согласно открытым данным, компания «Земун» зарегистрирована в Тюмени в феврале 2024 года и специализируется на оптовой торговле продуктами питания.

На 69-м году жизни в Петербурге скончался трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, заслуженный мастер спорта СССР, преподаватель РГПУ им. А.И. Герцена Александр Дитятин. Траурной новостью поделилась пресс-служба вуза. Ректор университета Сергей Тарасов выразил соболезнования родным и близким господина Дитятина от имени профессорско-преподавательского состава, сотрудников и студентов. Он назвал преподавателя «гордостью вуза и всей страны». Свои соболезнования также направил президент РФ Владимир Путин.

В среду, 15 октября, в зоне платной парковки в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах Петербурга начали действовать новые тарифы. В городе утвердили четыре коэффициента загрузки улиц: КЗ 1 — менее 50%, КЗ 2 — от 50 до 70%, КЗ 3 — от 70 до 85% и КЗ 4 — от 85% и более. Прежние 100 рублей в час сохранили только на улицах с коэффициентом КЗ 1, на которых автомобили не паркуются на длительный период. На фоне повышения тарифов на платную парковку каршеринг начал вводить дополнительную плату за завершение аренды в центре Петербурга.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску Центробанка признал банк «Таврический» банкротом и постановил открыть конкурсное производство. Соответствующая публикация появилась в картотеке арбитражных дел 15 октября. Конкурсным управляющим назначили «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Расчеты с вкладчиками — кредиторами первой очереди в полном объеме начнутся после закрытия реестра требований кредиторов в январе 2026 года, заявили в агентстве.

В Петербурге задержали уличную певицу Диану Логинову, выступающую под псевдонимом Наоко. Ей вменили организацию несогласованного массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшую нарушение порядка, и отправили под административный арест на 13 суток. Помимо исполнительницы также арестованы двое музыкантов группы «Стоптайм». Позднее в отношении госпожи Логиновой составили сразу два протокола о дискредитации ВС РФ. Это грозит ей уголовной ответственностью.

Санкт-Петербургский городской суд приступил к рассмотрению иска прокуратуры о признании экстремистской книги экс-депутата городского Заксобрания Бориса Вишневского (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Прокуратура считает, что сборник статей «Хроники возрожденного Арканара» описывает Россию как страну «третьего мира» и «фашизирующееся государство». Защита категорически опровергает обвинения, настаивая на том, что «яблочник» последовательно выступал против экстремизма. Подробнее — в материале «Ъ-СПб».

Выплату в размере 1,6 млн рублей за добровольное участие жителей Петербурга в СВО отменили. Бойцы не получили денег после подписания контракта о прохождении военной службы в составе добровольческого формирования «БАРС». В комитете по социальной политике и в отделах соцзащиты заявили, что, согласно внутреннему распоряжению, выплата отменена с 1 августа. После публикаций СМИ в Смольном успокоили, что перечисления за последний летний месяц и сентябрь все-таки будут. При этом выплаты контрактникам продолжат осуществлять в прежних объемах.

В программу комплексного развития территорий (КРТ) не будут включаться многоквартирные дома, жители которых не провели общее собрание собственников. Хрущевки, которые все-таки проголосуют «за», будут расселять в пределах тех же муниципальных образований или смежных к ним. Или с согласия собственника — в другие муниципалитеты. Такие решения были приняты на заседании Общественного штаба по вопросам КРТ, которое прошло в петербургском парламенте 16 октября. Все подробности — в репортаже «Ъ-СПб».

В Петербурге задержан и отправлен под стражу президент некоммерческого партнерства «Международное объединение частных детективов» Андрей Матушкин. Он проходит фигурантом уголовного дела о государственной измене (ст. 275 УК РФ), сообщило РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По данным собеседников агентства, в сентябре детектив был арестован на два месяца и сейчас находится в одном из петербургских СИЗО.

Транспортно-логистическая группа CMA CGM (Франция) впервые после 2022 года планирует возобновить заходы в российские порты, включая Санкт-Петербург. Их будет осуществлять cингапурская «дочка» компании — CNC. Эксперты полагают, что возвращение глобального перевозчика, который покинул рынок РФ исключительно по политическим причинам, станет сигналом к возвращению и других зарубежных компаний. Аналитики называют планы CMA CGM довольно неожиданными.

Петербургская полиция расследует обстоятельства инцидента в отеле на Биржевой линии Васильевского острова, участником которого стал заместитель губернатора Вологодской области Иван Иноземцев. Чиновника задержали после драки в ресторане. Конфликт рано утром 19 октября произошел между господином Иноземцевым и еще одним постояльцем гостиницы. Вологодскому вице-губернатору потребовалась госпитализация. Глава региона Георгий Филимонов заявил о возможной провокации в истории со своим заместителем.

В Петербурге стартовал международный кинофестиваль (МКФ) «Послание к человеку». В ближайшую неделю жюри предстоит выбрать победителей международного и национального конкурсов, а также лучшую короткометражную ленту в экспериментальном In Silico. Фильмом открытия стала документальная кинопритча «Слоны-призраки» о поисках Моби Дика на Ангольском нагорье. Чем удивит зрителя программа 2025 года — в материале «Ъ-СПб».