Двух музыкантов группы «Стоптайм» арестовали за уличный концерт в Петербурге

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга назначил участникам музыкального коллектива «Стоптайм» Александру Орлову и Владиславу Леонтьеву по 12 и 13 суток ареста соответственно по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового пребывания граждан, повлекшая нарушение общественного порядка). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 16 октября.

Поводом стал уличный концерт возле станции метро «Площадь Восстания» 11 октября. Выступавшая на нем в качестве вокалистки певица Наоко (Диана Логинова) за несколько часов до этого получила 13 суток ареста по той же статье.

Суд посчитал, что своим выступлением музыканты организовали «массовое одновременное пребывание граждан, являющееся публичным мероприятием, в количестве не менее 70 человек, с использованием звукоусиливающей аппаратуры, а именно исполняла песню, не согласовав данное культурно-массовое мероприятие в установленном порядке с администрацией г. СПб».

Кроме того, по версии обвинения, в ходе проведения акции «наступили негативные последствия, а именно было нарушено движение пешеходов, а также доступ граждан к объектам транспортной инфраструктуры». Тем самым фигуранты нарушили общественный порядок, о чем в полицию поступили обращения от граждан, пояснили в пресс-службе судов.

За день до ареста Наоко на деятельность группы «Стоптайм» обратила внимание член совета по правам человека при президенте и главред агентства «Регнум» Марина Ахмедова. Она заявила, что анонсируя свои выступления, коллектив целенаправленно собирает людей, чтобы выразить протест.

Артемий Чулков