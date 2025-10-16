Певицу Наоко арестовали на 13 суток за организацию уличного концерта в Петербурге

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности уличную певицу Наоко (Диану Логинову) по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового пребывания граждан, повлекшая нарушение общественного порядка).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание в Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга с участием певицы Наоко (Дианы Логиновой), задержанной за организацию несогласованного уличного концерта в центре города

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, было установлено, что вечером 11 октября госпожа Логинова давала уличный концерт возле станции метро «Площадь Восстания», организовав тем самым «массовое одновременное пребывание граждан, являющееся публичным мероприятием, в количестве не менее 70 человек, с использованием звукоусиливающей аппаратуры, а именно исполняла песню, не согласовав данное культурно-массовое мероприятие в установленном порядке с администрацией г. СПб».

Также суд определил, что в ходе проведения данной акции «наступили негативные последствия, а именно было нарушено движение пешеходов, а также доступ граждан к объектам транспортной инфраструктуры». Тем самым певица нарушила общественный порядок, о чем в полицию поступили обращения от граждан, пояснили в пресс-службе судов.

Сторона защиты исполнительницы просила производство по делу прекратить, а сама Диана Логинова пояснила, что действительно исполняла песню в указанном месте, однако массовое одновременное пребывание граждан не организовывала.

Суд назначил петербурженке наказание в виде административного ареста сроком на 13 суток.

Ранее «Ъ-СПб» писал о задержании уличной певицы Наоко, которой в том числе вменялось исполнение вместе с группой «Стоптайм» композиции, запрещенной к распространению на территории РФ.

Андрей Цедрик