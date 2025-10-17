«У нас не предусмотрено задавать вопросы»

В программу комплексного развития территорий не будут включаться многоквартирные дома, жители которых не провели общее собрание собственников. Хрущевки, которые все-таки проголосуют «за», будут расселять в пределах тех же муниципальных образований или смежных к ним. Или с согласия собственника — в другие муниципалитеты. Такие решения были приняты на заседании Общественного штаба по вопросам КРТ, которое прошло в петербургском парламенте вечером 16 октября. Петербуржцы, впрочем, продолжают настаивать на отмене закона, однозначно заявляя, что никакое КРТ им не нужно.

Участники предстоящего заседания начали собираться в Мариинском дворце за 30 минут до назначенного времени. После обязательной регистрации каждому члену штаба выдавали карточку для голосования. В Белый зал, который в этот день охранялся особенным образом, пускали только по спискам.

Заседание началось с небольшим опозданием: ждали руководителя штаба, спикера петербургского Заксобрания Александра Бельского. Он сообщил что, в Белом зале присутствуют 67 из 94 участников штаба. Таким образом, для принятия решений нужно было 34 голоса (то есть больше половины от присутствующих). Уже во время заседания к обсуждению присоединился еще один человек — минимальное количество голосов, необходимых для принятия решения, увеличилось до 35.

«Мы очень ждем закон Санкт-Петербурга, который подтвердит наши с вами договоренности, которые мы здесь достигли. Мы сегодня видим, что работа идет в правильном направлении, в том, о котором мы договорились»,— взял слово председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, с которым петербургские депутаты больше года работали над корректировкой федерального законодательства о КРТ.

Депутат ГД посетовал, что в течение этого года после каждого обсуждения закона по вечерам, «вместо того чтобы заснуть», отвечал на сообщения петербуржцев (комментарии в Telegram-канале парламентария появились и после этого заседания.— «Ъ-СПб»).

«В основном просят то, о чем мы как раз договорились, и то, что хотим сделать. Надо разговаривать, может быть, даже с теми, кто не хочет слышать. Разговаривать придется, это ваша работа»,— заключил Сергей Пахомов, отметив, что «все сидят напряженными».

Напряженность, впрочем, была понятна. Эпопея вокруг КРТ тянется уже четвертый год: закон был принят в 2022-м, но практически сразу заморожен из-за протестов жителей хрущевок,— в начале СВО власти не хотели создавать лишние очаги напряжения в обществе, объясняли политологи.

После изменения федерального закона власти Москвы, Петербурга и Севастополя получили право самостоятельно устанавливать, куда переселять жильцов снесенных хрущевок и включать ли в комплексное развитие дома, которые не провели собрание собственников. Позиция петербургского парламента была озвучена уже тогда: переселять в границах муниципалитетов или смежных к ним и не включать «дома-молчуны» в программу. За это в итоге и проголосовали депутаты на заседании Штаба, добавив только уточнение, что по желанию собственника его могут переселить и в другой муниципалитет.

Владельцев квартир в хрущевках, впрочем, не устраивает ни один из вариантов. Петербуржцы продолжают настаивать на полной отмене закона: свое желание они не раз озвучили на заседании и попытались внести этот вопрос в повестку дня.

«Сергей Пахомов говорил, что наличие в регионе КРТ регулируется региональным законом. Мы можем отменить закон и ничего сегодня больше не рассматривать. Предлагаю внести этот вопрос в повестку и проголосовать за отмену закона»,— заявил лидер движения «Центральный район за комфортную среду» Ярослав Костров. Результат голосования, кажется, был очевидным: нужных 35 «за» не набралось, идею поддержали только 20 человек.

В повестку также пытались включить вопросы о том, каким образом собственникам будут предоставляться квартиры взамен, о предоставлении равнозначного жилья и о возвращении средств, собранных на капитальный ремонт дома, который из-за КРТ будет снесен, а не отремонтирован.

Всего активисты подали около 10 предложений — все они были отклонены. Депутаты утвердили повестку дня, состоящую по итогу из двух вопросов, известных заранее.

— Я бы хотела задать вопрос,— прервала начало обсуждения первого вопроса участница штаба Анастасия Кузнецова. Ее отношение к так называемой «реновации», впрочем, читалось сразу: «Идите лесом со своим КРТ» — черным по белому было написано на футболке.

— У нас не предусмотрено задавать вопросы,— ответил Александр Бельский.

— Почему нет? Это же диалог с жителями. Сейчас по голосованию стало понятно, что депутаты не особо на него настроены…

Будто чувствуя настроение жителей, депутаты были не категоричны и выступить вне регламента все-таки дали.

«Судя по голосованию, которое сейчас прошло, складывается впечатление, что вы не в курсе, чего хотят жители. Мы говорим о том, что закон необходимо отменять. Вы упорно не слышите людей, продолжаете какие-то правки в него вносить. Людям это не нужно. Никто из вас, ни депутаты Госдумы, ни президент, не могут решать вопрос собственности за людей. Вы этого не слышите. Мы сами должны принимать решение о вхождение в это КРТ. Этого должны хотеть люди. Вас об этом никто не просил»,— высказалась госпожа Кузнецова.

Господин Бельский на ее выступление ответил кратким «спасибо» и перешел к обсуждению вопроса включения «домов-молчунов» в программу. Однако слово вновь взяли общественники. Татьяна Атанасова попросила допустить в зал Александру Смолину, жительницу хрущевки во Фрунзенском районе: она принесла с собой 8 тыс. подписей, собранных за отмену закона. Александр Бельский и тут ответил согласием.

Оба вопроса обсуждались достаточно активно. Ярослав Костров отметил, что итоги общедомовых собрания зачастую «рисуют»: «Нарисуют, приведут и включат, а потом мы должны будем в судах доказывать». Депутат Госдумы Михаил Романов в ответ заявил, что «по факту подлогов голосования уже возбуждено десятки уголовных дел и десятки людей уже находятся под стражей». В диалог вмешался Сергей Пахомов, заявив, что «рецепт от всех болезней» — ходить на собрания собственников.

«Пока хотя бы один человек не хочет уезжать из хрущевки, он имеет право никуда не уезжать. Надо говорить о 100-процентном согласии»,— отметил Ярослав Костров. Сейчас для включения дома в программу необходимо, чтобы «за» проголосовали две трети собственников.

В вопросе границ расселения общественники предлагали ограничиться кварталом, который, в отличие от муниципалитетов, нельзя будет укрупнить. Ярослав Костров напомнил, что после муниципальной реформы округа могут стать больше, а значит, и радиус переселения увеличится.

Один из участников Штаба заявил, что принципиальнее стоит вопрос справедливой компенсации, а не географии: «Человеку может нравится квартал за 30 км, он бы туда поехал, если бы у него были деньги».

В конце заседания слова дали Александре Смолиной. «Закон о КРТ нарушает Конституцию. Люди против насильственного выселения из своих домов. Вы сейчас обсуждаете, где будет находиться дом, за который мне придется доплатить. Мне это нужно? Нет. И людям, которые подписались за отмену закона, не нужно. Ни мне, ни моим согражданам не понятно, к чему весь этот фарс. Наше требование остается только одно — отмена регионального закона»,— выступила жительница Фрунзенского района, держа в руках стопку листов с подписями. В зале зааплодировали.

Изменить городской закон депутаты намерены до конца года. В таком случае программа КРТ может заработать уже в следующем году. Активисты уверяют: как только закон будет «разморожен», они обратятся с иском в суд.

Надежда Ярмула