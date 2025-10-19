Искатели отправились за африканским Моби Диком

В Северной столице стартовал международный кинофестиваль (МКФ) «Послание к человеку». В ближайшую неделю жюри предстоит выбрать победителей международного и национального конкурсов, а также лучшую короткометражную ленту в экспериментальном In Silico. Фильмом открытия стала документальная кинопритча «Слоны-призраки» о поисках Моби Дика на Ангольском нагорье. Чем удивит зрителя программа 2025 года — в материале «Ъ-СПб».

Фото: Sobey Road Entertainment Кадр из фильма «Слоны-призраки» / Ghost Elephants

Фото: Sobey Road Entertainment

В основе программы фестиваля лежат три конкурса: международный, национальный и экспериментальный In Silico, в которые в 2025 году вошли 82 фильма. Еще 96 картин зрители смогут увидеть в рамках специальных программ. К примеру, на экран выйдут «Небылицы» (реж. Бен Риверс) с путешествием девочки по лабиринту Минотавра, триллер «Саундтрек к государственному перевороту» (реж. Йохан Гримонпре) о джазе во время конголезского кризиса и одиссея по истории Китая «Воскрешение» (реж. Би Гань).

На протяжении последних лет «Послание к человеку» остается одной из немногих фестивальных площадок в России, где в программе рядом с игровыми лентами со всего мира соседствует документальное и экспериментальное кино. При этом свобода самовыражения для авторов не мешает проекту обходиться без скандалов.

«Послание к человеку» — ежегодный международный кинофестиваль. Первый состоялся в 1989 году, а с 1993-го проводится регулярно. В 2002-м Минкульт РФ сократил выделяемые на смотр средства, частично из-за приезда на фестиваль годом ранее Лени Рифеншталь. В 2010 году в связи с хроническим дефицитом финансирования президентом фестиваля предложили стать Алексею Учителю, официально он занял пост в 2011-м.

В 2012 году на фестивале «Послание к человеку» разгорелся скандал вокруг сербского фильма «Клип» (реж. Майя Милош). Минкультуры РФ отказало картине в прокатном удостоверении из-за наличия запрещенных сцен. А два года назад на «Послании» показали документалку «Архитектор: история Алексея Германа и его фильмов», в которой полностью отсутствовало имя сценариста и режиссера Антона Долина (признан в РФ иностранным агентом) и был удален его закадровый голос. Изменения продюсеры объяснили рабочими моментами.

Теперь же отбор Минкульта не прошел победитель Каннского кинофестиваля «Простая случайность» (реж. Джафар Панахи), который стал официальным претендентом от Франции на «Оскар» и должен был идти в рамках «Послания к человеку». Фильму отказали в прокатном удостоверении не только в России, но и в Иране, где он не выйдет из-за появления в кадре женщин без хиджаба.

В 2025 году смотр начался с премьеры немецкой документальной притчи «Слоны-призраки» (реж. Вернер Херцог) в стенах кинотеатра «Аврора». До этого ленту представили на Венецианском кинофестивале. По сюжету команда южноафриканского биолога Стива Бойеса ищет на Ангольском нагорье стадо саванных слонов.

Существование таких животных в тех местах не подтверждено, но в 1955 году группа охотников под руководством венгра Йозефа Фенькови убила там слона Генри, который стал самым крупным сухопутным животным в истории. Туша слона была выставлена в Смитсоновском музее в Вашингтоне. Поэтому экспедиция Бойеса по поискам его сородичей становится схожей с путешествием китобойного судна «Пекод» за Моби Диком. Однако идейно поход по нагорью с каждым открытием группы все более противопоставляется гонке команды «Пекода». Если в проникнутом библейскими отсылками романе Германа Мелвилла люди вступают в конфликт со стихией, то в «Слонах-призраках» ученые признают себя частью природы и уважают традиции местных жителей, не навязывая им свой взгляд на мир.

Режиссер концентрируется на концепции этернализма (теория блок-вселенной, где прошлое, будущее и настоящее существуют одновременно.— «Ъ-СПб») и показывает, что наука и легенды могут существовать бок о бок. Кульминацией киноисследования становится получение образцов ДНК слонов без разрушения естественной для них среды обитания. Уникальный вид не появляется в кадре, а миф о самых больших животных остается жив.

Закроется «Послание к человеку» тоже кинокартиной о поисках — на этот раз французско-испанской. «Сират» (реж. Оливер Лаше) о том, как отец и сын искали в Сахаре дочь, получил в этом году приз жюри в Каннах. 24 октября фильм, название которого отсылает к мосту над адом из мусульманских хадисов, покажут в Петербурге.

Стефания Барченкова