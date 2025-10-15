Уличную певицу Наоко задержали в Петербурге после видео с запрещенной композицией

В Санкт-Петербурге задержали уличную певицу Диану Логинову, выступающую под псевдонимом Наоко. Недавно в соцсетях распространилось видео, где девушка исполняла запрещенную к распространению в РФ песню. Певицу могут привлечь по статьям о публичной дискредитации ВС РФ и организации массового пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение порядка, пишет «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербургская уличная певица Наоко (Диана Логинова)

Фото: Telegram-канал «стоптайм» Петербургская уличная певица Наоко (Диана Логинова)

Фото: Telegram-канал «стоптайм»

По данным издания, 18-летнюю студентку музыкального училища доставили в 78-й отдел полиции 15 октября. Певица выступает в Петербурге совместно с группой «Стоптайм», в их исполнении периодически звучат песни Noize MC (Иван Алексеев, признан иноагентом) и Монетчки (Елизавета Гырдымова, признана иноагентом). Недавно в соцсетях распространилось видео с одного из выступлений, где музыканты исполнили запрещенную к распространению на территории РФ песню «Кооператив „Лебединое озеро“» иностранного агента Noize MC.

Накануне на деятельность группы «Стоптайм» обратила внимание член совета по правам человека при президенте и главред агентства «Регнум» Марина Ахмедова. Она заявила, что анонсируя свои выступления, коллектив целенаправленно собирает людей, чтобы выразить протест.

Ранее Ъ-СПб писал, что поэт Вячеслав Малахов вышел из колонии после заключения по делу о дискредитации армии.

Артемий Чулков