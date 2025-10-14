Максимально добровольный переход

Перенос школьных и родительских чатов в Санкт-Петербурге в мессенджер Max должен завершиться до 31 октября, сообщили в городском комитете по образованию. В ведомстве отмечают, что этот процесс для родителей добровольный, но с ноября установка нового национального приложения все-таки будет необходима. Это связано с тем, что созданная ранее экоплатформа с электронным дневником, чат-ботами и другими сервисами на базе «Сферума» переносится в Max, а в VK работать больше не будет. Тем не менее учителя и родители, опрошенные «Ъ-СПб», отмечают, что пока они не заменили другие мессенджеры и «Сферум» на Max.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Как сообщили в комитете по образованию Петербурга, переход рабочей и учебной коммуникации в Max проходит не только в школах, но и во всех типах образовательных организаций города, в том числе в колледжах и вузах. При этом, настаивают в пресс-службе ведомства, регистрация в мессенджере для родителей исключительно добровольная. Однако комитет, администрация районов и руководство образовательных учреждений должны будут проводить активную просветительскую работу, чтобы те все-таки установили мессенджер. Руководители организаций получили рекомендацию предлагать учителям и родителям создание чатов в Max, требовать этого они не могут. Тем не менее в разных школах ситуация обстоит по-разному. Некоторые директора школ настаивают на переходе, некоторые предлагают классным руководителям самостоятельно решить, на каких платформах им удобнее общаться с родителями и детьми.

Пока что в Петербурге все еще проходит процесс перехода чатов из платформы «Сферум» в Max. В комитете по образованию указывают, что крайний срок перевода коммуникации с площадки — 31 октября. «Сферум» работал с 2020 года на базе VK-мессенджера, в августе в Минпросвещения сообщили, что сервис интегрирован в мессенджер Max для создания единой цифровой образовательной среды. С ноября родителю будет необходимо иметь аккаунт в мессенджере, говорят в ведомстве.

Учителя нескольких петербургских школ, опрошенные «Ъ-СПб», сообщили, что руководство их уведомило о том, что со следующей учебной недели «Сферум» станет неактивен через соцсеть «ВКонтакте». После этого им придется установить Max, в котором теперь есть функции прошлого сервиса: электронный дневник, чат-бот «Пушкинской карты», доступ к учебным материалам, сервис по получению школьных справок и уведомлений об отсутствии ребенка в школе и др.

При этом все опрошенные сотрудники школ и колледжей, в которых руководство уже потребовало установить Max, отмечают, что пока мессенджер пустует, а коммуникация ведется через Telegram, WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) или «Сферум».

Понуждение граждан, особенно несовершеннолетних, к использованию какого-либо цифрового сервиса совершенно недопустимо, использование любых сервисов, в том числе и мессенджера Max, в любом государственном или общественном процессе возможно только на добровольных началах. А увязывание права на информирование с обязанностью использования какой-либо конкретной технологии является не чем иным, как цифровой дискриминацией, считает советник ФПА РФ, руководитель цифровой трансформации адвокатуры России, заместитель президента Гильдии российских адвокатов Елена Авакян.

Любая дискриминация, указывает эксперт, недопустима согласно статье 19 Конституции РФ. Она также отмечает, что недопустимость дискриминации по цифровому признаку является приоритетом законодательной политики России. «Что особенно важно, любое понуждение родителей приведет к формированию у детей того самого правового нигилизма и неуважения к правилам, с которым мы с переменным успехом боремся годами правового просвещения»,— заключает госпожа Авакян.

Санкт-Петербург стал первым российским регионом, где начали использовать новый отечественный мессенджер Max для работы городских служб. В июле 2025 года «Ъ Волга-Урал» сообщал, что шесть регионов России вошли в пилотный проект по переходу школьных чатов на мессенджер. Татарстан, Марий Эл и Алтай, а также Ханты-Мансийский автономный округ, Владимирская и Тверская области начали тестировать перенесенную в Max платформу «Сферум» с сентября. Тогда все школьные и родительские чаты Москвы перевели в Max, а в Ленобласти начали интеграцию их в новый мессенджер. В момент обсуждения этих новостей в петербургском комитете по образованию заверяли, что школьные чаты в регионе переводить в Max не планируют.

О том, что в России не будет насильственного перевода педагогов в национальный мессенджер, в августе говорил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Но он также заявлял, что система образования вскоре перейдет на данную платформу.

Полина Пучкова