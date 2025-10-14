ФАС одобрила покупку компанией «Земун» 99% акций владельца гипермаркетов «О’Кей»

Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство ООО «Земун» о приобретении 99% акций в уставном капитале холдинговой компании ООО «РБФ Ритейл», сообщает пресс-служба ведомства 14 октября.

После завершения сделки приобретатель получит косвенный контроль над сетью гипермаркетов «О’Кей». По мнению ФАС, соглашение не приведет к ограничению конкуренции на рынках оптовой и розничной торговли.

Согласно открытым данным, компания «Земун» зарегистрирована в Тюмени в феврале 2024 года и специализируется на оптовой торговле продуктами питания. Единственным владельцем общества с ограниченной ответственностью считается Ольга Запорожец.

Что касается группы компаний «О’Кей», то организация была основана в Петербурге в 2001 году. Номинальным и единственным владельцем сети до недавнего времени числилась люксембургская O’Key Group S.A. (ранее Dorinda Holding S.A.— Ъ).

В марте 2025 года акционеры компании приняли решение о редомициляции головной компании из Люксембурга в Россию, на остров Октябрьский в Калининграде.

«РБФ Ритейл» создана в ноябре 2024 года, незадолго до решения совета директоров «О'кей Групп» о продаже бизнеса. По данным СПАРК, 99% долей в «О’Кей» контролировали через ООО «РБФ Ритейл» топ-менеджеры сети гипермаркетов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что ритейлер «Лента» задумался о покупке гипермаркетов «О’кей» в августе 2025 года. Сделка в итоге не состоялась.

Андрей Маркелов