Эксперты изучили иноагентские хроники

Санкт-Петербургский городской суд в среду, 15 октября, приступил к рассмотрению иска прокуратуры о признании экстремистской книги бывшего депутата городского Законодательного собрания Бориса Вишневского (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Прокуратура считает, что сборник статей «Хроники возрожденного Арканара» описывает Россию как страну «третьего мира» и «фашизирующееся государство». Защита категорически опровергает обвинения, настаивая на том, что «яблочник» последовательно выступал против экстремизма. По ходатайству защиты суд решил допросить экспертов, заказанных прокуратурой и посчитавших, что признанный иноагентом петербургский политик призывает к свержению власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший депутат городского Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский (внесён в реестр иностранных агентов)

Иск подан 15 сентября, следует из карточки дела на сайте суда. Признать книгу «Хроники возрожденного Арканара» бывшего депутата экстремистским материалом попросил заместитель прокурора Санкт-Петербурга. В качестве заинтересованных лиц привлечены ГУ Минюста России по Петербургу и Ленобласти и книжное издательство «Норма». К производству горсуд принял иск две недели назад, в конце сентября. «Хроники возрожденного Арканара» — сборник избранных статьей из записей «яблочника» о событиях в российской и петербургской политике за 2008–2015 годы. В сборник входят около 150 статей и текстов экс-парламентария с воспоминаниями о политических событиях 90-х, их анализ, оценка боевых действий, в которых принимала участие Россия.

«Экспертиза говорит, что так себе книжка. Автор представляет Россию как фашизирующееся государство, описывает страну как "империю лицемерия", "третий мир". Также, по мнению экспертов, автор творения призывает к насильственному изменению основ конституционного строя РФ и разжигает вражду и ненависть к верующим РПЦ. Про отчуждение части наших территорий тоже есть»,— поясняет мотивацию иска со стороны прокуратуры глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Первое заседание по делу прошло в среду, 15 октября. Сам Борис Вишневский (признан иноагентом) не пришел на процесс (как и на заседание по оспариванию своего иноагентского статуса, которое также было в тот день), в эту дату у него юбилей — 70 лет. К заседанию прокуратура заказала экспертизу от сотрудников РГПУ им. Герцена Андрея Кузина и Алексея Богачева. Как следует из материалов дела, для проверки книги ее приобрели в интернете на маркетплейсе. Следовательно, она все еще доступна для продажи. Эксперты, прочитав статьи экс-депутата, пришли к выводу, что автор, понимая последствия публикации экстремистских призывов, действует аккуратно.

По мнению авторов экспертизы, статьи объединены позицией автора и общим смысловым посылом — показать несостоятельность действующей власти, а Россия там описана как «империя лицемерия» и «третий мир». Этим самым господин Вишневский (признан иноагентом) якобы подводит читателя к мысли о том, что нужно свергнуть действующий в России режим, утверждают сотрудники РГПУ им. Герцена. Они отмечают, что после присоединения Крыма к России бывший парламентарий писал о возможном развитии конфликта в военной плоскости, а говоря об этом, автор проявляет признаки призыва к сепаратизму и экстремизму. Негативные комментарии «яблочника» касательно действий РПЦ эксперты воспринимают как разжигание ненависти и вражды, а также неуважение к обществу.

Защитник Бориса Вишневского (признан иноагентом) Михаил Бирюков категорически отверг обвинение. На его взгляд, никаких оснований для удовлетворения иска нет. Он отметил, что его доверитель всегда выступал против терроризма и экстремизма, проводил соответствующие акции.

Во время заседания он ходатайствовал о приобщении к материалам дела двух заключений специалистов, привлеченных адвокатом. Они анализировали экспертизу, которую провели по заказу прокуратуры. Работу проделали филолог Светлана Друговейко-Должанская, которая и ранее участвовала в известных судебных процессах со стороны защиты, а также Гулия Сибатуллина, медицинский психолог. Согласно их рецензии, эксперты со стороны истца не отвечают четко на вопросы, поставленные прокуратурой. Следовательно, ведомство не получило ответы, но этой экспертизой мотивировало иск, полагает адвокат. Более того, по словам юриста, прокуратура не имеет полномочия заказывать судебную экспертизу — это может делать следствие. Работу специалистов суд приобщил к материалам дела.

«Полагаем, что заявление иска не преследует законных целей по борьбе с экстремизмом, а является политическим действием, направленным против члена партии „Яблоко"»,— заключил господин Бирюков. Он попросил суд вызвать на следующее заседание экспертов, привлеченных прокуратурой. Ведомство не возражало, председательствующая также согласилась. Следующее заседание состоится 13 ноября.

Полина Пучкова