В Петербурге скончался трехкратный олимпийский чемпион по гимнастике Дитятин

На 69-м году жизни в Санкт-Петербурге скончался трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, заслуженный мастер спорта СССР, преподаватель РГПУ им. А. И. Герцена Александр Дитятин. Траурной новостью поделилась пресс-служба вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба РГПУ им. А. И. Герцена Фото: Пресс-служба РГПУ им. А. И. Герцена

Ректор университета Сергей Тарасов выразил соболезнования родным и близким Александра Дитятина от имени профессорско-преподавательского состава, сотрудников и студентов. Он назвал преподавателя «гордостью вуза и всей страны».

«Он был не только талантливым спортсменом, но и прекрасным наставником, который щедро делился своими знаниями и опытом со студентами. Его преданность делу, профессионализм и человеческие качества снискали ему заслуженное уважение и любовь коллег и учеников»,— заявил господин Тарасов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на 89-м году жизни скончалась актриса Александринского театра Елизавета Волгина.

Татьяна Титаева