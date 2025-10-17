На уличную певицу Наоко составили два протокола о дискредитации ВС РФ

На Диану Логинову, выступающую под псевдонимом Наоко, составили два административных протокола за дискредитацию Вооруженных сил России (ст. 20.3.3. КоАП РФ). Протоколы были составлены одновременно, пишет «Фонтанка».

Судебное заседание с участием уличной певицы Наоко (Дианы Логиновой), задержанной в Санкт-Петербурге за исполнение песен, признанных «иноагентскими» и запрещённых к распространению в России

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ

Согласно действующему законодательству, после составления двух административных протоколов за дискредитацию армии в течение одного года, наступает уголовная ответственность по статье о повторной дискредитации (280.3 УК РФ).

Накануне Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал артистку на 13 суток ареста за организацию массового пребывания граждан, повлекшая нарушение общественного порядка (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ). Поводом стало ее выступление с группой «Стоптайм» возле станции метро «Площадь Восстания». Также административный арест назначили двум музыкантам коллектива.

За несколько дней до этого в соцсетях распространилось видео с одного из выступлений, где артисты исполнили запрещенную к распространению на территории РФ песню «Кооператив "Лебединое озеро"» иностранного агента Noize MC.

На деятельность группы «Стоптайм» обратила внимание член совета по правам человека при президенте и главред агентства «Регнум» Марина Ахмедова. Она заявила, что анонсируя свои выступления, коллектив целенаправленно собирает людей, чтобы выразить протест

Ранее Ъ-СПб писал, что рэперу-иноагенту Oxxxymiron выписали еще три штрафа за непредоставление отчетов о деятельности иноагента.

Артемий Чулков