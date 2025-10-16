Смольный прекратил выплачивать добровольцам 1,6 млн рублей за участие в СВО

Выплату 1,6 млн рублей за добровольное участие жителей Санкт-Петербурга в спецоперации отменили. Власти города приняли это решение еще в августе, пишет «Фонтанка».

Бойцы не получили денег после подписания контракта о прохождении военной службы в составе добровольческого формирования «БАРС». Обращение в районные отделы соцзащиты населения обескуражило военнослужащих — там заявили, что, согласно постановлению от 26 августа, выплата отменяется с 1 августа.

Наличие распоряжения подтвердили в информационно-справочной службе комитета по социальной политике. Документ был подписан с грифом «для служебного пользования». Однако это касается лишь добровольцев, поддержка контрактников по-прежнему действует.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что ЗакС Петербурга утвердил закон о резервировании рабочих мест для ветеранов СВО.

Татьяна Титаева