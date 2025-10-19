CMA CGM вернется через Сингапур

Транспортно-логистическая группа CMA CGM (Франция) впервые после 2022 года планирует возобновить заходы в российские порты. Их будет осуществлять cингапурская «дочка» компании — CNC. Участники рынка полагают, что возвращение глобального перевозчика, который покинул рынок РФ исключительно по политическим причинам, станет сигналом к возвращению и других зарубежных компаний. Аналитики называют планы CMA CGM довольно неожиданными, при этом не исключая, что даже с учетом активных геополитических изменений и контактов властей России и США проект так и не будет реализован.

Французская транспортно-логистическая группа CMA CGM с ноября 2025 года может возобновить работу в России через свою дочернюю компанию CNC. Перевозчик включил Санкт-Петербург в ротацию сервиса Finland Express (FLX) с заходами в Бремерхафен, Гамбург, Котку, Хельсинки и Таллин. Согласно расписанию на сайте CNC, прибытие первого контейнеровоза North на «Первый контейнерный терминал» (принадлежит «Глобал Портс», входящей в ГК «Дело») ожидается утром 17 ноября. В дальнейшем заходы в Большой порт Санкт-Петербург (БПСПб) будут осуществляться раз в две недели.

CNC основали в 1971 году в Сингапуре. В 2007-м она была приобретена CMA CGM и стала полностью интегрированной дочерней компанией CMA CGM Group. Региональный офис CNC находится в Сингапуре и представлен агентствами по всей Азии.

Информация о графике визитов в петербургский порт судов North (1436 TEU) и Containerships Stellar (1380 TEU) на сайте CMA CGM появилась в среду, 15 октября, но на следующий день была удалена.

В «Первом контейнерном терминале» от комментариев отказались. В российском представительстве CMA CGM ответили, что не располагают информацией о возвращении перевозчика на отечественный рынок. «Ъ» направил запрос в штаб-квартиру CMA CGM в Марсель. На момент подготовки материала к публикации ответа от французской компании не последовало.

CMA CGM — французский контейнерный оператор, третий по объему перевозок в мире (после Maersk и MSC). Флот компании насчитывает около 500 судов. По данным Alphaliner, суммарная вместимость флота — свыше 3,4 млн контейнеров. По итогам 2022 года выручка компании составила $74,5 млрд, чистая прибыль — $24,9 млрд. В России группа владела капиталом в логопарке «Янино», терминале «Моби Дик», а также имела долю в контейнерном операторе «Логопер». В 2023-м компания продала свою часть (50%) в «Логопере» бывшему топ-менеджеру РЖД Александру Кахидзе. Сделка прошла по цене €1, но с опционом на возврат партнера в бизнес в будущем.

О приостановлении букингов на Россию во всех бассейнах, в том числе в Балтийском, CMA CGM объявила вслед за Mediterranean Shipping Company (MSC) и Maersk в марте 2022 года. Таким образом, российский рынок покинула тройка крупнейших мировых контейнерных линий с совокупной долей мирового рынка в 46,9%.

После ухода из страны ключевых игроков и очередных международных санкций в отношении РФ грузооборот в портах Балтийского бассейна начал незначительно падать. По данным Росморречфлота, по итогам 2022 года он сократился на 2,9% — до 245,6 млн тонн.

От снижения контейнерооборота серьезнее всех пострадал Большой порт Санкт-Петербург. Согласно операционной отчетности ГК «Глобал Портс», которая владеет в БПСПб «Первым контейнерным терминалом» и терминалом «Петролеспорт», в 2022 году их показатели снизились на 65,5 и 66,7% соответственно. Другие контейнерные терминалы также понесли ощутимые потери. Так, грузооборот ООО «Феникс» упал на 60%, а «Контейнерного терминала Санкт-Петербург» (КТСП) — на 44%.

По данным за январь — сентябрь 2025-го, которые приводит InfraNews, терминалами группы «Глобал Портс» перевалено 836 тыс. TEU, что меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, на 2,1%. На балтийские терминалы группы пришлось 571 тыс. TEU (+19% год к году), на дальневосточные — 264 тыс. TEU (-29%). Общий контейнерооборот портов Балтийского бассейна при этом по итогам января — сентября вырос на 6% до 1,27 млн TEU.

Участники рынка полагают, что возвращение глобального перевозчика, который исключительно по политическим причинам покинул российский рынок, станет сигналом для других зарубежных транспортно-логистических компаний, ушедших из РФ в 2022 году.

По мнению генерального директора и совладельца компании C-Shipping Алексея Гагаринова, группа СMA CGM не будет работать с Россией на паритетных условиях, так как предлагает схему с перевалкой через порты ЕС, что российским операторам недоступно. Необходимым вектором становления рынка господин Гагаринов видит развитие российских судоходных компаний и образование линий с другими странами на равнозначных условиях.

Заведующий кафедрой безопасности РАНХиГС Александр Дмитриев считает, что возвращение CMA CGM окажет положительное влияние на российский рынок контейнерных перевозок. В условиях действующих санкций отечественные компании могут получить новые возможности для импорта и экспорта через проверенные европейские транспортные коридоры, поскольку возобновятся регулярные и надежные фидерные и океанские перевозки, что важно в условиях продолжающейся трансформации глобальных маршрутов.

Не исключен и тот факт, что бывшие операторы будут заходить на рынок под новыми брендами, чтобы обойти действующее санкционное регулирование, говорит эксперт.

Гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров полагает, что в общих объемах контейнерного оборота портов Санкт-Петербурга и Ленинградской области приход нескольких судов СMA CGM — незначительный объем, а с учетом санкционных ограничений стран ЕС ожидать значительных объемов отправки по большинству видов грузов не стоит.

«В целом возвращение СMA CGM выглядит достаточно неожиданным, и даже с учетом активных геополитических изменений и контактов властей России и США не исключено, что в проект так и не будет реализован, в том числе из-за политики властей стран ЕС»,— отмечает аналитик.

Владимир Колодчук