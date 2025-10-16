«С учетом актуальных требований»

Власти Санкт-Петербурга отменили выплату в 1,6 млн рублей за добровольное участие жителей города в СВО. Постановление правительства о прекращении выделения губернаторской выплаты подписали еще в конце августа под грифом «для служебного пользования». После публикаций СМИ в Смольном заявили, что выплаты за последний летний месяц и сентябрь все-таки будут. При этом перечисления контрактникам будут осуществляться в прежних объемах. В России отмечается общий тренд на сокращение суммы губернаторских выплат. По мнению опрошенного «Ъ-СПб» политолога, это говорит о том, что в бюджетах просто нет денег.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Решение прекратить перечислять добровольцам из Санкт-Петербурга единоразовую выплату в 1,6 млн рублей было принято в Смольном еще в августе. Официально об этом пресс-службы администрации не объявляли, а в октябре контрактники из добровольческого формирования «БАРС» эти деньги не получили, на проблему обратила внимание «Фонтанка». Бойцы, оставшиеся без выплаты, обратились в районные отделы социальной защиты населения. Там военным сообщили, что региональная поддержка участникам СВО прекращена в соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга от 26 августа 2025 года. Он подписан под грифом «для служебного пользования». Согласно документу, 1,6 млн рублей добровольцам не перечисляют с 1 августа. Свое негодование участники «БАРС» адресовали в приемную губернатора Александра Беглова.

Как уточнили "Ъ-СПб" в комитете по социальной политике региона, отмена единоразовых выплат касается только участников СВО, воюющих в добровольческих формированиях.

Добровольцы и контрактники в РФ имеют разный юридический статус. Первые военнослужащими не считаются, хотя и обладают многими правами, которые есть у тех (ежемесячные выплаты, льготы). Добровольцы заключают контракт и попадают в специальные формирования в зоне СВО. Действие их контракта ограничивается, и после окончания срока службы они могут выйти из формирования. Как правило, такие контракты длятся около полугода, а затем могут продлеваться бойцами. При этом в июне 2023 года тогдашний министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ, согласно которому все добровольческие отряды, которые находятся на фронте, должны в течение месяца заключить контракты с Минобороны. В ведомстве сослались на то, что таким образом они обеспечат меры социальной поддержки ЧВК.

Так, например, контракты с «БАРС» длятся 12 месяцев, а в разведывательно-диверсионной бригаде «Эспаньола» они были по полгода. Военные, которые подписывают бессрочный контракт с Минобороны, по-прежнему смогут претендовать на выплаты. «Ъ-СПб» направил запрос о причинах такого решения в комитет по соцполитике.

После публикаций в СМИ об отмене выплат добровольцам в пресс-службе администрации Петербурга заявили, что все участники добровольных формирований получат выплаты и за август, и за сентябрь. При этом в пресс-службе отметили, что меры соцподдержки этого направления могут меняться «с учетом актуальных требований».

Во всей России в последнее время наблюдается тенденция на заметное сокращение данных выплат. Так, например, в Самарской области единовременная выплата добровольцам снизилась в четыре раза, до 800 тыс. рублей. Ранее общая сумма единовременной выплаты составляла 4 млн рублей и в начале 2025 года была самой высокой в стране. Снижение единовременных выплат происходит и в других регионах России. В Ульяновской области сейчас положена единовременная выплата 900 тыс. рублей. Ранее общая сумма единовременной выплаты составляла 2,5 млн рублей. В октябре стало известно, что в Чувашии выплаты контрактникам снизили с 2,5 млн до 800 тыс. рублей. Аналогичное снижение произошло в Татарстане (с 3,1 млн до 800 тыс. рублей) и Марий Эл (с 3 млн до 800 тыс. рублей). В июне в Башкирии снизили общую выплату с 1,6 млн до 1 млн рублей, в апреле правительство Ямало-Ненецкого автономного округа урезало общую сумму выплаты с 3,1 млн до 1,9 млн рублей.

Интересно, что в Ленобласти, напротив, увеличили размер единовременной выплаты с 2,5 до 2,8 млн рублей. В Санкт-Петербурге общая сумма выплат при заключении контракта составляет 2,5 млн рублей. Часть из них приходит из федерального бюджета, другая — из регионального. 1,6 млн рублей — губернаторская выплата, 500 тыс. рублей полагается за трудоустройство кандидата на региональное предприятие, которое предлагают будущему бойцу при заключении контракта.

Политолог и директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников считает, что решение Смольного означает сложное финансовое положение. «В Самарской области, где выплаты добровольцам сократили в пять раз, чтобы сильно об этом не шуметь, распространили историю с губернатором, который с матом уволил главу района. Два-три дня обсуждают эту историю, но в тот же день выплаты сократили в пять раз»,— отметил он. Как уточняет эксперт, в каких-то регионах власти находят способ скрыть такую меру, а где-то честно об этом заявляют. «Проблема в том, что денег нет. Наполнение бюджетов из-за финансовой политики, сокращения производства, высокой ставки рефинансирования, сокращается. Финансовые власти своими руками душат промышленность, соответственно, страдают региональные бюджеты. У них нет возможности выполнять те обязательства, которые они раньше на себя брали»,— заключил господин Солонников.

За первое полугодие 2025 года на поддержку участников СВО и их семей было направлено 16,6 млрд рублей, сообщили «Ъ-СПб» в комфине. На прямые выплаты за заключение контракта в городском бюджете было заложено 4 млрд рублей на год. При этом, судя из проекта бюджета, расходы на поддержку бойцов спецоперации растут: в 2026 году на эти цели город планирует направить около 25 млрд рублей.

Полина Пучкова