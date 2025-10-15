Новые тарифы на платную парковку начали действовать в Петербурге с 15 октября

В среду, 15 октября, в зоне платной парковки в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах Петербурга начали действовать новые тарифы.

Как напомнили в комитете по транспорту, в городе утверждены четыре коэффициента загрузки улиц: КЗ 1 — менее 50%, КЗ 2 — от 50 до 70%, КЗ 3 — от 70 до 85% и КЗ 4 — от 85% и более. Прежние 100 рублей в час сохранятся только на улицах с коэффициентом КЗ 1, на которых автомобили не паркуются на длительный период. В других локациях цена часовой парковки будет варьироваться в зависимости от зоны и составит 200, 280 и 360 рублей. При этом стоимость закреплена и не будет меняться вне зависимости от востребованности конкретного участка улично-дорожной сети.

В то же время все оформленные ранее парковочные разрешения (льготные, месячные и годовые) продолжат действовать на прежних условиях до окончания своего срока. Также без изменений остается возможность бесплатной парковки для льготных категорий граждан, отметили в комтрансе.

Андрей Цедрик