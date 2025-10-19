«Сила в правде»: губернатор Филимонов заявил о провокации в истории с заместителем

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что в случае с его заместителем Иваном Иноземцевым, который стал участником конфликта в ресторане петербургского отеля, могла произойти провокация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран убернатор Вологодской области Георгий Филимонов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ убернатор Вологодской области Георгий Филимонов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Сообщаю, что еще стало известно о произошедшем с Иваном Борисовичем Иноземцевым. Уложив спать дочь, Иноземцев с супругой спустились на первый этаж отеля, чтобы поужинать. По уточненной информации, в лобби-баре могла произойти провокация. Как рассказывают очевидцы, Иван Борисович вступился за человека, который подвергся нападению. Иноземцев, следуя своим жизненным принципам, не смог оставить посетителя ресторана в беде»,— написал господин Филимонов в своем Telegram-канале.

Глава региона также отметил, что «в последнее время вокруг нас происходит много попыток провокационных действий». «В случае если это была одна из них, что ожидаемо, передаю отдельный привет заказчикам. Вы делаете меня и всю команду только сильнее. Сила в правде. С нами Бог, а если Бог с нами, то кто против? Известно, как он зовется. Победа во всех смыслах за нами»,— эмоционально заключил вологодский губернатор.

«Ъ-СПб» писал, что о конфликте в петербургской гостинице на Васильевском острове стало известно 19 октября. Вице-губернатор Вологодской области Иван Иноземцев попал сначала в полицию, а потом в больницу после драки в ресторане отеля. Известно, что в Петербург он приехал в частном порядке, вместе с женой и дочерью.

Андрей Цедрик