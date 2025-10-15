Путин выразил соболезнования родным и близким олимпийского чемпиона Дитятина

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной олимпийского чемпиона по гимнастике Александра Дитятина. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кремля.

«Александр Дитятин был целеустремленным, волевым, требовательным к себе человеком, и такая полная самоотдача стала залогом его выдающихся достижений и ярких побед. Эти же качества он воспитывал у своих многочисленных учеников. Светлая память об Александре Николаевиче Дитятине навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей, товарищей по ленинградскому "Динамо" и нашей национальной сборной»,— заявил президент.

Трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, заслуженный мастер спорта СССР, преподаватель РГПУ им. А. И. Герцена Александр Дитятин скончался 14 октября. Ректор университета Сергей Тарасов назвал преподавателя «гордостью вуза и всей страны».

Артемий Чулков