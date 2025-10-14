«О’Кей» на передержке

ООО «Земун» намерено приобрести долю в 99% ООО «РБФ Ритейл», которое, в свою очередь, сейчас находится в стадии покупки ООО «О’Кей», владеющего сетью одноименных продуктовых магазинов. Аналитики называют покупателя «промежуточным» и ожидают, что после сеть перейдет в собственность одного из крупных профильных игроков. Стоимость сделки оценивают в диапазоне от 45 до 50 млрд рублей.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила провести сделку по приобретению тюменским ООО «Земун» сети гипермаркетов «О’Кей». Предполагается, что компания выкупит 99% в уставном капитале ООО «РБФ Ритейл», который в соответствии с ранее согласованным антимонопольщиками ходатайством находится в процессе приобретения 99,56% ООО «О’Кей» (развивает сеть в РФ) у люксембургской O’Key Group S.A.

Покупатель получит косвенный контроль над сетью гипермаркетов, а сама сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынках оптовой и розничной торговли, следует из сообщения ФАС.

О продаже сети гипермаркетов «О’Кей» стало известно в конце 2024 года. Актив отошел российскому менеджменту — ООО «РБФ Ритейл» в процессе реструктуризации бизнеса O’Key Group S.A. на две самостоятельные структуры: «Дисконтеры» и «Гипермаркеты». В периметр соглашения включили магазины, товарный знак, логистическую инфраструктуру и прочие активы. Дискаунтеры «Да!», также принадлежащие люксембургской компании, в сделку не вошли.

Сеть «О’Кей» основана в Санкт-Петербурге в 2001 году. Основными бенефициарами контролирующей ее O’Key Group S.A. являются Дмитрий Троицкий (34,5%) и Борис Волчек (34,1%), следует из финотчетности компании. Фактически 49,11% долей контролируются Nisemax Co Ltd., 34,14% — GSU Ltd., 16,75% в свободном обращении. В ноябре прошлого года менеджмент торговой сети зарегистрировал юрлицо — ООО «РБФ Ритейл», которое через ООО «РБФ» контролируют Константин Арабидис (24%), Артем Микоев (24%), Ирина Патрушева (24%), Анна Рощина (24%) и Евгений Морозов (4%). 1% через ООО «Бизнес инвест» принадлежит Евгению Морозову.

Что касается потенциального покупателя сети — ООО «Земун», то компанию зарегистрировали в феврале 2024 года в Тюмени. Основной вид ее деятельности — оптовая торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. До апреля 2025 года 100% компании принадлежало петербургскому ООО «Космарт Солюшен». Сейчас единственным владельцем выступает Ольга Запорожец.

В «О’Кей Групп» поделились с «Ъ-СПб» исключительно официальной позицией: «Как сообщала компания в декабре 2024 года, сделка по продаже гипермаркетов "О’Кей" менеджменту сети и реструктуризация владения подлежит одобрению уполномоченными регулирующими органами, в том числе ФАС. Сделка осуществляется в соответствии с ранее озвученными планами».

На вопросы, касающиеся стоимости сделки и сроков ее закрытия, в компании не ответили.

Гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров оценивает стоимость бизнеса сети «О’Кей» в диапазоне от 45 до 50 млрд рублей. При этом ООО «Земун», по мнению аналитика, является промежуточным собственником и большинство участников рынка в той или иной степени ожидают, что сеть купит кто-то из профильных игроков. Не исключено, что конечным покупателем будет выступать не «Земун», а уже непосредственно бенефициар.

Основным претендентом на приобретение актива по объективным причинам является «Лента», считает господин Бурмистров. В то же время есть ряд других крупных игроков («Метро», «Ашан» и «Глобус»), но сейчас они вряд ли готовы к такой покупке, так как сильно ограничены в инвестициях в РФ.

Медиаэксперт Bonus Fabula Дмитрий Кумановский называет текущее решение ФАС лишь закрытием ранее объявленной сделки. Люксембургская компания в это время сможет сконцентрироваться на развитии сети дискаунтеров «Да!», снизить процентные платежи за счет снижения долга, что в условиях высоких ставок в РФ сейчас необходимо для выживания бизнеса.

