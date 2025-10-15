Сервисы каршеринга начали вводить допплату за завершение аренды в центре Петербурга

Каршеринговые сервисы начали вводить дополнительную плату за завершение аренды в зоне платной парковки в центре Петербурга. Соответствующую информацию «Ъ-СПб» подтвердили в компании «СитиДрайв».

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В сервисе подчеркнули, что адаптируются под новые правила, установленные Смольным. По словам операторов, стоимость завершения аренды в «фиолетовой» зоне обойдется ниже, чем стоимость самой платной парковки — около 90 рублей.

Дело в том, что с 15 октября стоимость часовой платной парковки на загруженных центральных улицах города возросла до 360 рублей. Если на улицах или проспектах есть свободные места, то за 60 минут придется заплатить от 100 до 280 рублей.

Андрей Маркелов