Вологодский вице-губернатор задержан после пьяной драки на Васильевском острове

Петербургская полиция расследует обстоятельства инцидента в отеле на Биржевой линии Васильевского острова, участником которого стал заместитель губернатора Вологодской области Иван Иноземцев. Чиновника задержали после драки, сообщает «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый заместитель губернатора Вологодской области Иван Иноземцев

Фото: Администрация Вологодской области Первый заместитель губернатора Вологодской области Иван Иноземцев

Фото: Администрация Вологодской области

По данным издания, конфликт произошел около 05:00 в воскресенье, 19 октября. Господин Иноземцев познакомился в ресторане гостиницы с другим постояльцем. В ходе общения между ними произошла ссора, которая переросла в потасовку. Дрались в том числе стульями.

Помимо вологодского вице-губернатора, прибывший на место отряд Росгвардии доставил в отдел его спутника и их оппонента. Последний, предположительно, является гендиректором компании, занимающейся торговлей электронным оборудованием. Все трое находились в состоянии алкогольного опьянения. Господину Иноземцеву после драки потребовалась госпитализация.

Официальной информации от правоохранительных органов по поводу данного инцидента пока не поступало.

UPD: Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил в своем Telegram-канале, что информацию СМИ о дебоше в петербургском отеле, в котором якобы принимал участие его подчиненный, в настоящий момент проверяют. «Пока известно, что произошел бытовой конфликт. Причины выясняются [...] Огульно обвинять, но и выгораживать кого бы то ни было не собираюсь. Разберусь в обстоятельствах»,— написал господин Филимонов.

Андрей Цедрик