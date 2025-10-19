Вологодский вице-губернатор задержан после пьяной драки на Васильевском острове
Петербургская полиция расследует обстоятельства инцидента в отеле на Биржевой линии Васильевского острова, участником которого стал заместитель губернатора Вологодской области Иван Иноземцев. Чиновника задержали после драки, сообщает «Фонтанка».
Первый заместитель губернатора Вологодской области Иван Иноземцев
Фото: Администрация Вологодской области
По данным издания, конфликт произошел около 05:00 в воскресенье, 19 октября. Господин Иноземцев познакомился в ресторане гостиницы с другим постояльцем. В ходе общения между ними произошла ссора, которая переросла в потасовку. Дрались в том числе стульями.
Помимо вологодского вице-губернатора, прибывший на место отряд Росгвардии доставил в отдел его спутника и их оппонента. Последний, предположительно, является гендиректором компании, занимающейся торговлей электронным оборудованием. Все трое находились в состоянии алкогольного опьянения. Господину Иноземцеву после драки потребовалась госпитализация.
Официальной информации от правоохранительных органов по поводу данного инцидента пока не поступало.
UPD: Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил в своем Telegram-канале, что информацию СМИ о дебоше в петербургском отеле, в котором якобы принимал участие его подчиненный, в настоящий момент проверяют. «Пока известно, что произошел бытовой конфликт. Причины выясняются [...] Огульно обвинять, но и выгораживать кого бы то ни было не собираюсь. Разберусь в обстоятельствах»,— написал господин Филимонов.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что с 1 марта в Вологодской области полностью запретят продавать спиртное в торговых точках, расположенных в многоквартирных домах.
Подробнее о борьбе властей региона с рынком алкоголя — в материале «Ъ» «Полусухой полузакон».