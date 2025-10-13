Суд в Петербурге приговорил бывшего начальника УФСИН к 20 годам колонии

Дзержинский районный суд приговорил бывшего начальника УФСИН Сергея Мойсеенко к шести годам колонии строгого режима по делу о растрате, сообщила 13 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга. Сейчас фигурант отбывает 18-летний срок по делу об убийстве куратора строительства крупнейшего СИЗО в Европе «Кресты» Николая Чернова и взятках.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга Бывший начальник УФСИН Сергей Мойсеенко, приговоренный к 20 годам колонии строгого режима

Следствие и суд посчитали, что в период с декабря 2015 по январь 2016 года Мойсеенко вступил в сговор с Кудриным на растрату вверенного экс-начальнику УФСИН имущества — бюджетных средств.

Фигуранты дела подключили к схеме Чернова. С помощью подельников Мойсеенко составил и подписал документы, подтверждающие поставку АО «ГСК» оборудования для следственного изолятора на 4 тыс. мест в Петербурге.

Речь идет о 69 коммутаторах Ubiquiti EdgeSwitch, 20 источниках бесперебойного питания Delta GES на общую сумму не менее 7,1 млн рублей. Деньги в итоге перечислили на основании представленных документов, оборудование поставлено не было.

Помимо этого, как уточнили «Ъ-СПб» в пресс-службе судов, в настоящее время в Дзержинском райсуде слушается еще одно дело по этой же статье в отношении Мойсеенко.

По совокупности преступлений Мойсеенко приговорили к 20 годам ИК строгого режима за подстрекательство к убийству и взятки, а также лишили звания полковника внутренней службы. Дело в отношении его подельника Чернова прекратили в связи со смертью, Кудрин скрывается за границей.

Андрей Маркелов