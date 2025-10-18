Глава объединения частных детективов арестован по делу о госизмене в Петербурге

В Петербурге задержан и отправлен под стражу президент некоммерческого партнерства «Международное объединение частных детективов» Андрей Матушкин. Он проходит фигурантом уголовного дела о государственной измене (ст. 275 УК РФ), сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным собеседников агентства, в сентябре детектив был арестован на два месяца и сейчас находится в одном из петербургских СИЗО. Следствие полагает, что господин Матушкин мог заниматься сбором сведений, составляющих государственную тайну, и передавать их за границу. Помимо этого, его подозревают в сотрудничестве с иностранной разведкой и содействии в реализации ее задач на территории РФ. Речь идет о контактах с представителями стран Балтии.

Как уточнил представитель объединения, частный детектив Михаил Локтионов, вместе с Андреем Матушкиным по делу проходили еще двое детективов, одного из которых позже отпустили.

Некоммерческое партнерство «Международное объединение детективов» было зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2012 году. Согласно данным на сайте организации, ее члены занимаются розыском угнанных автомобилей, поиском скрывающихся и пропавших людей, скрытым наружным наблюдением, проверками на полиграфе и т.д. Руководителем значится Андрей Матушкин, который с 2021 года находится в стадии банкротства по иску ПАО «Сбербанк» о невыплате ипотечного кредита.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Первый Западный окружной военный суд вынес приговор по делу о госизмене студенту кафедры политологии РГПУ им. Герцена. Молодого человека осудили на 13 лет.

Андрей Цедрик