Главные новости за неделю 6–12 октября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Сотрудники полиции задержали трех петербуржцев, организовавших в городе подпольные майнинговые фермы. Злоумышленники заключили договор с энергосбытовой компанией для присоединения к электросетям коммерческого объекта, на нем установили оборудование для учета потребляемой энергии.

Сотрудники правопорядка пришли с обысками 6 октября к главному врачу Николаевской больницы Дмитрию Решетнику. Главврач на сегодня проходит свидетелем по делу компании «Ориент», которая подозревается в мошенничестве, связанном с подготовкой фиктивных документов для участия в тендерах Николаевской больницы.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил Евгения Варова на должность главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Губернатор распорядился вручить чиновнику служебное удостоверение.

Региональное отделение партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» через суд требует от АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» возместить 465 тыс. рублей ущерба и 28 тыс. рублей госпошлины. Иск подан из-за затопления подвала отделения на Серпуховской улице, 20. АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», комментируя иск о возмещении убытков после затопления подвала регионального отделения «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», переадресовало финансовые требования к страховой компании.

В настоящее время число погибших от суррогатного алкоголя в Ленинградской области составило 45. По уголовному делу о массовом отравлении были задержаны в Москве еще двое подозреваемых. В СИЗО 7 октября отправили одного из них.

Василеостровский районный суд признал экс-депутата городского Законодательного собрания и иноагента Максима Резника виновным в дискредитации Вооруженных сил России. Его оштрафовали на 40 тыс. рублей.

В Санкт-Петербурге в пятикомнатной квартире на Кременчугской улице был убит известный председатель совета директоров группы компаний SUART и член Союза архитекторов СССР и РФ Александр Супоницкий. После инцидента в доме 19 произошло возгорание, спасатели обнаружили на месте происшествия два трупа.

Власти Петербурга планируют увеличить прожиточный минимум на душу населения до 20 644 рублей в 2026 году. Для трудоспособных горожан минимум составит 22 502 рубля, для пенсионеров — 17 753 рубля, для детей — 20 025 рублей. Эти цифры чуть выше, чем указанные в федеральном проекте бюджета РФ на 2026–2028 годы.

Пятизвездный отель «Талион Империал», недавно приобретенный компанией «Лига» владельца сети бизнес-центров «Сенатор» Андрея Фоменко, могут переделать под бизнес-центр или апартаменты.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил в своем Telegram-канале, что с 1 марта 2026 года в регионе вступят в силу новые ограничения, касающиеся продажи алкоголя в многоквартирных домах. С начала весны нельзя будет продавать спиртосодержащую продукцию в помещениях площадью менее 200 кв. м, в прикассовой зоне и на цокольных этажах.

Полицейские пресекли деятельность масштабной финансовой пирамиды в Петербурге. За несколько лет злоумышленники обманули не менее 200 жителей города на сумму около 600 млн рублей.

Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге главу Центра управления регионом (ЦУР) Елену Никитину, заместителя гендиректора канала «Санкт-Петербург» Сергея Сырова и блогера Николая Каменева. В Москву также доставили президента АНО «Фонд культуры семьи и детства» Санкт-Петербурга Сергея Кожокара, депутата Закса Александа Малькевича. Сергея Сырова, Николая Каменева, Елену Никитину отправили в СИЗО по делу о растрате, Сергею Кожокару дали домашний арест, Малькевичу — запрет определенных действий. Сумма растраты составила чуть более 37 млн рублей.

В Санкт-Петербурге с 15 октября вступает в силу новая система тарифов на оплату парковки транспортных средств. Она основана на дифференцированном ценообразовании.

Заместитель председателя партии «Яблоко» и экс-депутат петербургского парламента Борис Вишневский (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) оспорил решение Василеостровского райсуда, который в августе 2024 года оштрафовал его на 15 тыс. рублей за связь с нежелательной организацией. Третий кассационный суд, рассмотрев жалобу 3 октября, направил дело на пересмотр в райсуд.

Заместителю председателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов), обвиняемому в повторной дискредитации российской армии, второй раз за неделю изменили меру пресечения. Псковский областной суд вернул политика под домашний арест.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял решение передать в госсобственность СПбГУП и имущество университета профсоюзов. Соответствующее заявление о национализации ранее подала Генеральная прокуратура РФ (ГП). На заседании в поддержку истца выступил комитет по науке Смольного.

Главу администрации Лужского района Ленинградской области Юрия Намлиева задержали по подозрению во взятке 1 млн рублей. В здании районной администрации прошли обыски. Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга заключил его под стражу до 9 декабря.

Из жизни ушла актриса Александринского театра Елизавета Волгина. Прослужившая более 50 лет артистка скончалась в возрасте 88 лет.