Дело об участии иноагента Вишневского в нежелательной организации пересмотрят
Заместитель председателя партии «Яблоко» и экс-депутат петербургского парламента Борис Вишневский (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) оспорил решение Василеостровского райсуда, который в августе 2024 года оштрафовал его на 15 тыс. рублей за связь с нежелательной организацией. Третий кассационный суд, рассмотрев жалобу 3 октября, направил дело на пересмотр в райсуд, сообщили в Telegram-канале «Яблока».
Бывший депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский (признан Минюстом РФ иноагентом)
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
В партии рассказали, что решение районной инстанции изначально было обжаловано в Санкт-Петербургском горсуде, однако тот оставил штраф в силе.
Суд оштрафовал политика в августе 2024 года. Причиной стало его интервью общероссийскому общественному движению в защиту прав избирателей «Голос» (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Оно, по мнению гособвинения, является структурным подразделением нежелательной на территории РФ «Европейской сети организации по наблюдению за выборами» (ENEMO).
Адвокаты политика Андрей Чертков и Александр Кобринский тогда подчеркивали, что «Голос» (внесен Минюстом в реестр иноагентов) не имеет отношения к нежелательной организации. Сторона защиты настаивала на том, что интервью их доверителя нельзя трактовать как участие в ее деятельности. Сам Борис Вишневский (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) называл решение «абсолютно незаконным и неправовым».
