Дело об участии иноагента Вишневского в нежелательной организации пересмотрят

Заместитель председателя партии «Яблоко» и экс-депутат петербургского парламента Борис Вишневский (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) оспорил решение Василеостровского райсуда, который в августе 2024 года оштрафовал его на 15 тыс. рублей за связь с нежелательной организацией. Третий кассационный суд, рассмотрев жалобу 3 октября, направил дело на пересмотр в райсуд, сообщили в Telegram-канале «Яблока».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский (признан Минюстом РФ иноагентом)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Бывший депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский (признан Минюстом РФ иноагентом)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В партии рассказали, что решение районной инстанции изначально было обжаловано в Санкт-Петербургском горсуде, однако тот оставил штраф в силе.

Суд оштрафовал политика в августе 2024 года. Причиной стало его интервью общероссийскому общественному движению в защиту прав избирателей «Голос» (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Оно, по мнению гособвинения, является структурным подразделением нежелательной на территории РФ «Европейской сети организации по наблюдению за выборами» (ENEMO).

Адвокаты политика Андрей Чертков и Александр Кобринский тогда подчеркивали, что «Голос» (внесен Минюстом в реестр иноагентов) не имеет отношения к нежелательной организации. Сторона защиты настаивала на том, что интервью их доверителя нельзя трактовать как участие в ее деятельности. Сам Борис Вишневский (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) называл решение «абсолютно незаконным и неправовым».

Подробнее о политической карьере петербургского политика — в галерее «Ъ-СПб» «Перемены в стране обязательно начнутся».

Надежда Ярмула