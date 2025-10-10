В Петербурге задержали главу ЦУР Елену Никитину

Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге главу Центра управления регионом (ЦУР) Елену Никитину, а также заместителя гендиректора канала «Санкт-Петербург» Сергей Сыров и блогера Николая Каменева. Они стали фигурантами дела о растратах, сообщило MR7 10 октября. Информацию подтвердил источник «Ъ-СПб» в Смольном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: личный архив Елены никитиной Фото: личный архив Елены никитиной

Петербургский ЦУР был создан в 2020 году, тогда же возглавила Елена Никитина. Учреждение занимается мониторингром проблем и обращений горожан, а также реакции органов власти на поступающие запросы.

Елена Никитина также упоминалась в деле бывшего медиаменеджера структур Евгения Пригожина Ильи Горбунова, которого признали виновным в вымогательстве в вымогательстве в особо крупном размере (п. б ч. 3 ст. 163 УК) у бывшего руководителя телеканала Санкт-Петербург Александра Малькевича и хранении наркотических средств без цели сбыта (ч. 1 ст. 228 УК) к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в 500 тысяч рублей.

Другой задержанный, Николай Каменев, в 2010-х считался пиарщиком вице-губернатора Игоря Албина, а в 2018-2019 годах возглавлял интернет-телеканал «Город+».

Среди задержанных также заместитель генерального директора канала «Санкт-Петербург» Сергей Сыров и, предположительно, супруг Елены Никитиной. По данным издания, их этапировали в Москву.

Артемий Чулков