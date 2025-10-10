Депутату Малькевичу избрали запрет определенных действий по делу о растрате

Басманный суд Москвы избрал запрет определенных действий депутату Законодательного собрания Александру Малькевичу по статье о хищении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Следствие утверждает, что он причастен к хищению 37,2 млн рублей, выделенных из городского бюджета на материалы на канале «Санкт-Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По версии следствия, Александр Малькевич во время своего руководства городским агентством по телевидению и радиовещанию Петербурга заключил договоры об информационном сопровождении с частным фондом. Фонд обязывался размещать материалы на ресурсах телеканала, но свою работу не выполнил. Фиктивные документы о якобы опубликованных материалах они предоставили руководству ГАТРа, а тот в свою очередь, зная о невыполненных обязательствах, документы подписал и перечислил фонду 37,2 млн рублей, выделенные из городского бюджета.

Следствие просило избрать Александру Малькевичу запрет определенных действий. Суд поддержал ходатайство.

Замгендиректора канала «Санкт-Петербург» Сергея Сырова, медиаменеджера Николая Камнева и президента Фонда культуры семьи и детства Сергея Кожокара отправили в столичный СИЗО на два месяца.

Полина Пучкова