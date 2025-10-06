Подпольные майнинговые фермы довели трех петербуржцев до уголовного дела

Сотрудники полиции задержали трех петербуржцев, организовавших в городе подпольные майнинговые фермы. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Злоумышленники заключили договор с энергосбытовой компанией для присоединения к электросетям коммерческого объекта, на нем установили оборудование для учета потребляемой энергии.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В период с марта 2018 по август 2025 года петербуржцы внесли изменения в работу счетчиков, занизив их показатели. В ходе обысков в нежилых помщениях по нескольким адресам обнаружили свыше 2,7 тыс. устройств для майнинга криптовалют и два трансформатора. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием).

Одному из фигурантов дела избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, двум другим — обязательство о явке. Полицейские продолжают устанавливать всех соучастников подпольной империи.

Андрей Маркелов