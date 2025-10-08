Отель «Талион Империал» может стать бизнес-центром или апартаментами

Пятизвездочный отель «Талион Империал», недавно приобретенный компанией «Лига» владельца сети бизнес-центров «Сенатор» Андрея Фоменко могут переделать под бизнес-центр или апартаменты. Об этом заявил управляющий директор сети «Сенатор» Дмитрий Золин на бизнес-завтраке Bestbreakfast.

Сейчас новый владелец проводит аудит, по предварительным результатам которого отель «не впечатляет», сказал господин Золин. По итогам проверки компания примет окончательное решение о судьбе актива.

«Талион Империал» продали 4,41 млрд рублей в сентябре этого года в рамках банкротства АО «Талион» и ЗАО «Елисеев Палас Отель», связанных с ГК бизнесмена Александра Ебралидзе. В лот вошли 16 помещений гостиницы (9,8 тыс. кв. м) и земельный участок (6,8 тыс. кв. м). Ранее гостиницу безуспешно реализовать сбыть несколько раз.

Подробнее о том, как отель в центре Петербурга выставляли на торгах — в материале «Ъ-СПб» «"Талион Империал" скинул миллиард».

Артемий Чулков