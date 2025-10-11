Владельца «Зенит-Групп» арестовали по подозрению в даче взяток главе Лужского района

Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга заключил под стражу до 9 декабря владельца и директора ООО «Зенит-Групп» Владимира Федотова за передачу взяток главе администрации Лужского района Ленобласти Юрию Намлиеву. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

По данным следствия, не позднее августа 2024 года Юрий Намлиев обратился к Владимиру Федотову с предложением за взятку в 1 млн рублей за оказывать покровительство при заключении и выполнении контрактов с районной администрацией. Компания Владимира Федотова на тот момент исполняла четыре муниципальных контракта с администрацией на сумму в 45 млн рублей.

Владимир Федотов 19 августа того же года обеспечил перевод указанной суммы со счета «Зенит-Групп» на счет ИП. С этого счета деньги по указанию главы района направились на различные цели: 244,7 тыс. рублей на покупку мебели в помещение, которым он пользовался, 404,4 тыс. рублей на оплату дизайн-проекта здания, еще 350,8 тыс. рублей передали Юрию Намлиеву наличными.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что по тому же делу задержали главу администрации Лужского района Ленинградской области Юрия Намлиева.

Артемий Чулков