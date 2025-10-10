Суд вернул иноагента Шлосберга под домашний арест

Заместителю председателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов), обвиняемому в повторной дискредитации российской армии, второй раз за неделю изменили меру пресечения. Псковский областной суд вернул политика под домашний арест, сообщили в Telegram-канале регионального отделения партии.

Заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов)

Фото: Валерий Данилкин, Коммерсантъ Заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов)

Фото: Валерий Данилкин, Коммерсантъ

Суд удовлетворил протест прокуратуры на постановление горсуда, который 7 октября назначил Льву Шлосбергу (внесен Минюстом в реестр иноагентов) вместо домашнего ареста, на котором он находился четыре месяц, запрет определенных действий. В партии отметили, что постановление будет обжаловано.

Политика обвиняют в повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ, максимальное наказание — пять лет лишения свободы). По данным «Яблока», причиной для этого стало публикация видео дебат между господином Шлосбергом и бывшим научным руководителем Института научной информации по общественным наукам РАН Юрием Пивоваровым (оба внесены в реестр иноагентов), «в которых политик отстаивал позицию необходимости скорейшего прекращения огня» между Россией и Украиной.

Подробнее об уголовных делах в отношении «яблочника» — в материале «Ъ» «Политика выдали “Одноклассники”».

Надежда Ярмула