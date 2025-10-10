Главу ЦУР Петербурга Никитину отправили в СИЗО по делу о растрате и отмывании

Главу Центра управления регионом Санкт-Петербурга Елену Никитину арестовали по делу о хищении в особо крупном размере. Кроме того, ей вменяют отмывание средств, в отличие от других четверых фигурантов уголовного дела о растрате средств, выделенных из казны на материалы на канале «Санкт-Петербург».

Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы, госпожу Никитину арестовали до 9 декабря, она отправится в СИЗО. Ей вменяют хищение в особо крупном размере (ч.4 ст.160 УК РФ), а также отмывание денежных средств в особо крупном размере (ч.4 ст. 174.1 УК РФ). Заседание закрыли от слушателей, сославшись на общественный резонанс.

По версии следствия, Елена Никитина участвовала в схеме, согласно которой частный фонд получил заказ на информационное сопровождение на канале «Санкт-Петербург», но работу не выполнил, хотя и получил за нее 37,2 млн рублей. Показания на нее и других участников дела мог дать экс-медиаменеджер Илья Горбунов, полагают источники «Ъ-СПб».

Ее мужу, Сергею Кожокару, избрали домашний арест на тот же срок. Замгендиректора канала «Санкт-Петербург» Сергея Сырова и медиаменеджера Николая Камнева отправили в столичный СИЗО. Александру Малькевичу в качестве меры пресечения назначили запрет определенных действий, свою причастность к преступлению он не признает.

По данным «Ъ-СПб», Елена Никитина является сотрудницей АНО «Диалог Регионы». «Диалог» занимается развитием в России всех ЦУРов, он же и предлагает губернаторам на согласование кандидатуры глав Центров. Тем не менее, госпожа Никитина в лице ЦУР де-факто подчинялась Смольному, вопреки изначальной задумке, говорят политтехнологи, знакомые с работой организации.

Собеседник «Ъ-СПб» в аппарате полпредства СЗФО отмечает, что у Елены Никитиной были сложные отношения с Александром Гуцаном в силу особенностей ее характера. Кроме того, Елена Никитина фигурировала в материалах дела руководителя «фабрики троллей» Ильи Горбунова, который осужден на 10 лет колонии строгого режима за вымогательство у экс-руководителя канала «Санкт-Петербург» Александра Малькевича.

Полина Пучкова